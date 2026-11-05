Ученые открыли древнюю гробницу царицы: то, что они увидели, ошеломило их

Гробница

Реклама

В начале 1925 года у Великой пирамиды Гизы случайно нашли самую богатую гробницу времен Древнего Египта. Однако после долгих раскопок ученых ждала главная загадка: в роскошной усыпальнице вообще не оказалось тела царицы.

Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Реклама

Случайное открывание под штукатуркой

В начале 1925 года фотограф археологической экспедиции Мохаммедани Ибрагим готовился к съемкам у Великой пирамиды. Когда он ставил штатив на землю, под слоем известняка был замечен участок древней штукатурки.

Реклама

Команда археологов под руководством Алана Роу расчистила участок и увидела 12 ступенек, ведущих к засыпанной камнями шахте. На глубине 7,5 метра рабочие наткнулись на замурованную нишу с жертвенными дарами — черепом и костями быка в тростниковом коврике и двумя кувшинами для вина.

А уже на глубине 27,4 метра шахта заканчивалась входом в подземную камеру, куда ученые впервые заглянули 8 марта 1925 года. Выяснилось, что это усыпальница царицы Хетеферес I — матери фараона Хуфу (Хеопса), построившего Великую пирамиду.

Какие сокровища нашли в усыпальнице

Все деревянные вещи рассыпались и покрылись пылью, но на полу остался сплошной ковер из золотых пластин, которыми они были покрыты. Руководитель экспедиции Джордж Райснер отдал приказ запечатать комнату до собственного прибытия из США. Раскопки возобновились только 21 января 1926 года.

После этого началась очень кропотливая работа. В течение 321 рабочего дня команда под руководством Доуса Данхема описывала и осторожно поднимала каждый кусочек. Ученые составили 1701 страницу заметок и сделали 1057 фотографий.

Реклама

Благодаря этим записям реставраторы смогли воспроизвести позолоченную кровать, два кресла, каркас для балдахина и переносное кресло с золотыми иероглифами: «Мать царя Верхнего и Нижнего Египта». Также в комнате был найден позолоченный ящик с 20 серебряными браслетами, украшенными сердоликом, лазуритом и бирюзой в форме бабочек.

Гробница царицы Хетеферес I. Фото: Museum of Fine Arts.

Тайна пустого саркофага

Позже, 3 марта 1927 года, Джордж Райснер в присутствии приглашенных гостей и египетских чиновников поднял крышку алебастрового саркофага, стоявшего у восточной стены.

«Джордже, это ужас!» — выпалил присутствовавший на открытии художник Джозеф Линдон Смит.

Саркофаг оказался полностью пуст. Впоследствии, 21 мая, команда открыла оштукатуренную нишу в стене и нашла запечатанный диван — сундук, где хранились изъятые во время мумификации органы. В трех из четырех ее отделений сохранилась жидкость с остатками тканей царицы. Также на краях саркофага были обнаружены следы от металлического инструмента.

Реклама

Джордж Райснер выдвинул теорию, что первую гробницу Хетефереса I в Дахшуре ограбили, а чиновники скрыли это от фараона Хуфу и перезахоронили пустой саркофаг у Большой пирамиды. Другой египтолог, Марк Ленер, позже предположил, что это было поспешное захоронение, после которого мумию впоследствии перенесли в другую гробницу.

Почти через столетие после открытия тайна исчезновения царицы остается неразгаданной. Восстановленная мебель, ящик для браслетов, саркофаг и диваны Хетеферес I ныне выставлены в Большом Египетском музее близ Гизы.

Напомним, исследование двух стихийных бедствий, произошедших в XII и XIII веках на севере Италии, показало, как деятельность людей может повлечь за собой смертельное цунами даже в обычном озере.

Новости партнеров