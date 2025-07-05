Ученые открыли неожиданную пользу кошек и собак: чем они помогают

Собака и кот / © Pixabay

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Домашние любимцы могут не только дарить эмоциональную поддержку, но и положительно влиять на состояние мозга людей в возрасте. Новое швейцарское исследование показало, что коты и собаки помогают замедлить когнитивное старение, то есть потерю памяти, речи и других умственных функций, которая обычно сопровождает старость.

Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports, а его результаты цитирует британское издание The Guardian.

В течение 18 лет ученые изучали данные из общеевропейского опроса о здоровье и выходе на пенсию. В нем приняли участие тысячи людей в возрасте от 50 лет. Целью было выяснить, как наличие домашних животных влияет на процессы старения мозга.

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Результаты оказались впечатляющими

У владельцев собак лучше сохраняется память, и они дольше остаются внимательными.

У хозяев кошек медленнее снижается скорость речи, что также является важным показателем когнитивного здоровья.

А вот птицы и рыбки не дают подобных преимуществ — исследователи не обнаружили связи между содержанием этих животных и улучшением состояния мозга.

Одна из авторов исследования, Адриана Ростекова, отмечает, что эмоциональная связь с домашними любимцами играет ключевую роль. Например, рыбки живут недолго, и поэтому хозяева не успевают глубоко к ним привязаться. А птицы могут создавать чрезмерный шум, что ухудшает качество сна — один из факторов, которые влияют на снижение когнитивных функций.

Ученые предполагают, что взаимодействие с котами и собаками обеспечивает уникальную когнитивную стимуляцию, которой нет при общении с менее активными животными. Кроме того, выгуливание собак — это дополнительная физическая активность и социальное взаимодействие, которое также положительно влияет на мозговую активность.

Интересно, что это уже не первое исследование, которое указывает на пользу общения с животными. Ранее ученые доказали, что контакт с собаками активирует мозговые волны, связанные со спокойствием, отдыхом и даже счастьем.

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Если нет пушистого друга — возможно, именно сейчас время завести одного. Ведь, как показывает наука, любимец может помочь не только эмоционально, но и защитить ваш мозг от старения.

Напомним, ранее мы писали о том, что чувствуют коты и кошки, которых отдали другим хозяевам.