Ученые открыли новый вид легендарного насекомого: как выглядит оно (фото)

Божья коровка / © Unsplash

Ученые Университета Кюсю (Япония) открыли новый вид божьей коровки непосредственно на территории своего кампуса. Насекомое, получившее название Parastethorus pinicola, было обнаружено на японской черной сосне, что и отражено в ее названии («житель сосны»).

Это открытие состоялось в рамках масштабного исследования группы божьих коровок Stethorini, результаты которого опубликованы в научном журнале Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, передает Popsci.

Уникальность и сложность идентификации

Обнаруженный вид поражает своими размерами: длина взрослой особи составляет всего 1 миллиметр, что чуть больше песчинки. Именно из-за крохотного размера и невзрачного черного цвета насекомое долгое время оставалось незамеченным для энтомологов.

По словам первого автора статьи Реты Секи, идентифицировать таких насекомых очень трудно. Различить родственные виды можно только путём детального анатомического исследования.

Кроме открытия «жителя сосны», исследователи проанализировали около 1700 экземпляров насекомых и внесли важные изменения в классификацию. Выяснилось, что два вида (Stethorus japonicus и Stethorus sifonulus), которые раньше считались разными, на самом деле являются одним и тем же видом. Ученые идентифицировали еще один новый вид, который назвали Stethorus takakoae в честь бабушки Реты Секи, которая поддерживала его детское увлечение энтомологией.

Новый вид божьей коровки — «Parastethorus pinicola». / © popsci.com

Экологическое значение

Божья коровка группы Stethorini играют важную роль в экосистеме, поскольку они являются естественными хищниками, питающимися паутинными клещами. Соавтор исследования Мунетоси Маруяма подчеркнул, что даже в густонаселенных городах или университетских городках рядом с людьми существуют неизвестные виды насекомых, поддерживающих экологический баланс.

Стандартизация названий и точная классификация позволят японским ученым более эффективно обмениваться данными с коллегами из других стран Азии, где эти виды также широко распространены.

