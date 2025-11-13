Ученые открыли "седьмое чутье" человека: как это работает

Чутье

Традиционный список человеческих сенсорных возможностей (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание) может быть неполным. Новые эксперименты, опубликованные в IEEE Xplore, демонстрируют, что люди, подобно некоторым птицам, обладают способностью, которую ученые назвали «дистанционное прикосновение» (remote touch), или же «седьмое чутье».

Об этом пишет IFLScience.

Это умение позволяет обнаруживать предметы, спрятанные в зернистых материалах (например, песке), на расстоянии, анализируя незначительные изменения давления и вибрации в среде. Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели эксперимент, в ходе которого участники пытались найти скрытые в песке объекты, используя только кончики пальцев, не касаясь самих предметов.

Результаты оказались поразительными. Добровольцам удалось обнаружить скрытые вещи почти в трех из четырех случаев.

«Результаты исследований на людях подтверждают обнаружение с точностью 70,7% на расстоянии 6,9 сантиметра», — заявили авторы работы.

Ученые выдвигают гипотезу, что люди определяют наличие предмета на расстоянии, замечая едва ощутимые смещения в песке вокруг. При этом математические и теоретические знания помогают выяснить точный источник и расстояние до скрытого объекта.

Аспирант Лаборатории робототехники Чжэнци Чен отмечает, что это «седьмое чутье» может иметь важное практическое применение: от поиска археологических артефактов без их повреждения до исследования экстремальных гранулярных сред, таких как почва на Марсе или океаническое дно.

Поскольку в большинстве таких ситуаций будут привлекаться работы, авторы исследования использовали знания о человеческом «дистанционном прикосновении» для обучения тактильного датчика. Хотя устройство пока не сравнилось с человеческой точностью, оно обнаружило объекты в 40% случаев на среднем расстоянии шести сантиметров.

Этот междисциплинарный подход, объединяющий психологию, робототехнику и искусственный интеллект открывает путь для создания передовых роботизированных систем. В дальнейшем исследователи надеются разработать роботов, способных эффективно работать там, где прямое зрение или физическое прикосновение невозможны. Это сделает «скрытые или опасные исследования более безопасными, умными и эффективными».

