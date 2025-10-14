Ученые открыли шокирующее влияние медитации на замедление старения

Медитация / © gurukul.ru

Новое исследование, проведенное американскими учеными, показало, что определенные виды медитации могут замедлять процесс старения мозга и даже делать его «моложе» на среднем уровне почти на шесть лет. Кроме того, регулярные медитативные практики потенциально снижают риск развития болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Об этом сообщает Newsweek.

О значении этого открытия рассказал один из авторов исследования, профессор анестезиологии Гарвардской медицинской школы доктор Балачундхар Субраманиам. Он отметил, что медитация, наряду с полноценным сном и здоровым питанием, может отсрочить проявления когнитивного старения: «Если начинать практиковать еще с раннего возраста, можно отсрочить, уменьшить или даже частично обратить процессы, связанные с деменцией», — сказал он.

Почему это важно

Медитация давно считается полезной для психического и физического здоровья. Предыдущие исследования связывали её с повышением иммунной защиты, уменьшением тревожности и улучшением памяти и эмоциональной стабильности. Она также эффективна в борьбе с хронической болью, диабетом, гипертонией и фибромиалгией.

Новые результаты расширяют понимание медитации: она может не только помогать пациентам с уже имеющимися когнитивными нарушениями, но и выступать профилактическим средством, снижая риск развития болезни Альцгеймера и деменции и поддерживая здоровье мозга в течение жизни.

В этом году количество американцев с диагнозом Альцгеймера превысило 7 миллионов, сообщает Alzheimer’s Association.

Исследование показало, что люди, практикующие медитацию на основе йоги, имеют мозг, который выглядит значительно «моложе» хронологического возраста. Особенно это касалось так называемых «опытных медитаторов», которые посвящали практике по крайней мере два часа ежедневно. Их мозг выглядел в среднем на 5,9 года моложе, что указывает на замедленное или даже частично обратное старение мозга.

Секрет в сне

Одной из причин такого эффекта, по словам исследователей, является качество сна. Опытные медитаторы имели глубокий и восстанавливающий сон, что непосредственно влияет на уменьшение воспалительных процессов в мозге. Для этого участники исследования носили специальные наголовные датчики во время сна, которые измеряли активность мозга (EEG) в реальном времени.

Кроме того, участники демонстрировали более острую память, более ясное мышление и меньший уровень стресса и одиночества по сравнению с теми, кто медитацией не занимался.

«Мы не можем утверждать, что медитация непосредственно уменьшает старение мозга, только то, что существует значимая связь между этими явлениями», — отметила профессор Джонса Хопкинса Тамар Мендельсон, которая не участвовала в исследовании. Она добавила, что важно выяснить, могут ли более короткие практики, например по 30 минут в день, давать подобные результаты.

Тем не менее, по ее мнению, медитацию стоит воспринимать серьезно как метод поддержания здоровья мозга, даже если пока недостаточно данных, чтобы рекомендовать ее как прямое средство для омоложения мозга.

Исследование охватило 35 человек средним возрастом 38 лет, которые посещали четырехдневный йога-ретрит в 2021 году. Программа предусматривала 10-12 часов йоги и медитации ежедневно. Перед ретритом участники прошли 40-дневную подготовку из трех-четырех часов ежедневной практики йоги и медитации, а также придерживались веганской диеты.

Доктор Субраманиам подчеркнул, что важнее не продолжительность практики, а её качество. «Медитация — это не действие, а состояние, в которое нужно войти. Для новичков важно пользоваться управляемыми медитациями и следовать инструкциям, чтобы научиться правильной технике», — пояснил он.

Профессор психиатрии Йельского университета Геди Кобер отметила, что выборка исследования была небольшая, поэтому нужны дополнительные данные из разных лабораторий и экспериментов. Однако, по её словам, уже существующие исследования подтверждают, что медитация имеет значительное положительное влияние на психическое и физическое здоровье.

Доктор Субраманиам сообщил, что его команда сейчас анализирует данные участников, которые медитировали по 30 минут ежедневно, чтобы выяснить, дает ли более короткая практика подобные эффекты.

Исследование показывает, что регулярная медитация может быть важным инструментом поддержания молодости мозга, снижения стресса и улучшения когнитивных функций. Оно подчеркивает потенциал древних практик в сочетании с современными научными методами для улучшения качества жизни и долгосрочного здоровья мозга.

