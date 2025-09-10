Ученые ответили на главный вопрос человечества: в чем смысл жизни

Собака / © Pixabay

Реклама

Новое масштабное исследование, охватившее миллионы некрологов, раскрыло, какие ценности общество считает самыми важными в конце жизни. Оказалось, что настоящее наследие человека измеряется не властью или личными достижениями.

Об этом пишет издание PubMed.

Они пришли к выводу, что, с точки зрения общественной памяти, ключевыми ценностями жизни являются доброжелательность и почитание традиций, а не личные достижения или власть.

Реклама

Команда ученых под руководством Д. Марковица установила, что именно эти качества чаще всего упоминаются в посмертных воспоминаниях. Это свидетельствует об их фундаментальной роли в формировании человеческого наследия. «Люди, которые заботились о других и поддерживали связи в обществе, оставляют после себя наиболее заметный след», — отмечают авторы исследования.

Исследователи также отметили, что способы увековечения памяти отличаются в зависимости от пола и возраста. Женщин чаще вспоминают за заботу, поддержку семьи и социальные связи, тогда как мужчин — за достижения и выполнение обязанностей. Старшие люди, как правило, оставляют наследие, связанное с преданностью традициям.

Особенно интересно, что на общественные представления о смысле жизни влияют большие кризисы. События вроде терактов 11 сентября, финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19 временно меняли приоритеты людей, что отражалось в языке некрологов. Это доказывает, что смысл жизни — не статическое понятие, а динамическое явление, которое формируется под влиянием личных и коллективных переживаний.

Ученые подчеркивают: «Хорошо прожитая жизнь — это не только собственные достижения, а прежде всего вклад в общее благо, забота о других и сохранение культурных норм». Поэтому настоящее наследие человека измеряется его способностью поддерживать социальные связи и оставлять положительный след в жизни окружающих.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что Великий ученый, математик, астроном и поэт Омар Хаям дал полезный совет человечеству о том, как найти смысл жизни и настоящее счастье