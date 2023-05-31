Ученые показали пять самых красивых грудей по мнению мужчин и женщин — фото

Идеальный размер и форма груди были обнаружены в новом исследовании и размер – не самый важный фактор.

Ученые из Нью-Йорка попросили около 1000 мужчин и женщин оценить привлекательность фотографий более 20 грудей. Исследование было опубликовано в журнале Plastic and Reconstructive Surgery – Global Open.

Они обнаружили, что те, которые были среднего размера и имели больший объем в области над сосками – так называемая "полнота верхнего полюса" – получили самые высокие оценки.

Соски, расположенные ближе друг к другу, также получили высокие оценки, как и упругая грудь. Но размер и симметрия, похоже, не имели решающего значения.

Пять самых красивых грудей / Фото: dailymail.co.uk

Для исследования ученые из Нью-Йоркского университета использовали изображение бюста женщин, обращавшихся за хирургической помощью в период с 2009 по 2019 год. Всем этим женщинам было 47 лет и они раньше не подвергались никаким операциям по увеличению груди.

Затем изображение было показано 1021 человеку, 52 процента из которых являлись женщинами. Участников попросили оценить грудь от одного до пяти, основываясь на их восприятии привлекательности.

Результаты показали, что грудь в среднем набрала 2,5 балла. Но пять лучших грудей имели средний балл 3,1. Они имели средний объем 300 см3.

Также было примечательно, что у двух лучших изображений по привлекательности не было симметрии.

В исследовании ученые под руководством пластического хирурга доктора Джонатана Бекиша заявили: "При попытке определить отличные характеристики или коррелирующие с восприятием привлекательности черты было обнаружено, что только прогнозируемый контур груди связан с повышенным субъективным баллом опроса. Однако никакая другая особенность не повлияла существенно на мысль об эстетике груди, и это открытие, возможно, отражает широкое разнообразие личных предпочтений и того, как люди определяют, что считают привлекательным".

Ограничения исследования заключаются в том, что в нем рассматривались оценки как мужчин, так и женщин, и что оно не включало полный диапазон размеров и форм груди.

Напомним, женщина ошарашила последствиями неудачной блефаропластики в Турции. Теперь она не может нормально моргать.

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