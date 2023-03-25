Ученые предупредили о возможной вспышке бактериальных инфекций из-за изменения климата

Заражение может происходить при употреблении в пищу сырых морепродуктов или при купании в зараженном водоеме.

В Британии проанализировали инфекции, вызванные Vibrio vulnificus. Согласно исследованию, вирус убивает примерно в 20% случаях здоровых людей и у 50% людей с ослабленной иммунной системой.

Об этом сообщает Nature Scientific Reports.

Учёные исследовали, что изменение климата может потенциально увеличить концентрацию смертоносных бактерий на планете.

"К 2081-2100 годам инфекция может быть в каждом восточном штате США. Смертность от инфекции достигает 18%, а летальные случаи наступают уже через 48 часов после заражения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заражение может происходить при употреблении сырых морепродуктов или при купании в зараженном водоеме.

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"Бактерия провоцирует диарею, рвоту, лихорадку и озноб, тогда как инфицированные раны могут привести к серьезным кожным инфекциям. Нет убедительных доказательств того, что антибиотики могут контролировать инфекцию", — говорят исследователи.

Ученые создали модели, предусматривающие схему новых инфекций в течение нескольких десятилетий.

В американском штате Юта детям до 18 лет хотят запретить пользоваться социальными сетями с 22:30 вечера до 6:30 утра. Такие законы подписал губернатор-республиканец штата Спенсер Кокс.

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