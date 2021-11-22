Ученые применили научный метод и назвали самые красивые породы кошек

Привлекательность кошачьих мордашек определяли с помощью принципа "золотой пропорции".

Математики и биологи провели измерения "лиц" 46 самых известных пород кошек и подсчитали, насколько они близки к "золотой пропорции", которая лежит в основе концепции определения красоты.

Результаты исследования опубликованы на портале All About Cats.

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Исследователи изучали фотографии кошачьих мордашек и измеряли соотношение различных ключевых характеристик – длину и ширину морды, ширину носа, а также расстояние от верхушки головы до зрачков, от зрачков до рта и кончика носа, между наружными уголками глаз и расстояние от ушей до зрачков.

Показатели, ближайшие к значению “золотого сечения” (1,62), были основанием, чтобы назвать самые красивые породы. В тройку вошли:

норвежская лесная;

русская голубая;

менская.

Основатель All About Cats Дорон Вулффберг заметил, что этот древний алгоритм симметрии лежит в основе человеческого восприятия привлекательности. "Чем больше лицо или объект отвечают ему, тем более эстетически привлекательным они кажутся нашему мозгу", — заявил он.

Скриншот с сайта allaboutcats.com

Кстати, замеры определили также самые некрасивые породы. Ими оказались гималайские, питерболдские и персидские кошки.

Напомним, кот с четырьмя ушами по прозвищу Мидас стал звездой в социальной сети. Снимки животного появились в его Instagram-аккаунте.

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