Ученые пробурили рекордное отверстие в коре Земли: какое неожиданное открытие они сделали

Открытие ученых сможет больше рассказать не только о геологических процессах, но и о том, как могла возникнуть жизнь на Земле.

На дне Атлантического океана геологам удалось извлечь самый длинный кусок горной породы из мантии Земли. Длина этого куска составляет 1268 метров.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science, пишет Earth.

Отмечается, что эту горную породу с уникальным составом извлекли из участка на дне океана, где породы мантии нашей планеты обнажены вдоль Срединно-Атлантического хребта.

"Полученные в результате этого открытия знания помогут лучше понять происходящие в недрах Земли процессы, что открывает возможность для получения информации о происхождении жизни, о причинах вулканической активности и глобальных циклах перемещения углерода и водорода", — говорится в сообщении.

Как удалось выяснить ученым, горные породы обладают уникальным составом, раскрывающим секрет процессов, с помощью которых они поднялись из глубоких недр Земли ближе к дну океана.

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По данным ученых, в извлеченных горных породах меньше силиката, образующего минералы, под названием пироксен и больше магния, чем предполагалось.

"Это свидетельствует о том, что мантия плавится при более высокой температуре, чем считалось ранее. Кроме того, это помогает объяснить, как образуется магма, приводящая к извержениям вулканов ", — указано в исследовании.

Ученые также говорят, что извлеченные горные породы могут больше рассказать не только о геологических процессах, но и о том, как могла возникнуть жизнь на Земле.

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