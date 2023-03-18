Ученые проглотили фигурки Lego в рамках странного эксперимента с испражнениями: что получилось

Хотя это может показаться немного шуткой, исследование действительно имело серьезную цель.

Шесть педиатров-исследователей проглотили головы фигурок конструктора Lego, чтобы выяснить, сколько времени нужно для выхода этих предметов из организма вместе с испражнениями.

Об этом сообщает LadBible.

В исследовании, опубликованном в Journal of Paediatrics and Child Health, использовались две системы оценки: твердость кала и транзит, или SHAT, и время обнаружения и восстановления, или FART.

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Оценка SHAT была фактически разделена на две: оценку до SHAT, которая регистрировала нормальные привычки стула исследователей, и оценку после SHAT, которая была зарегистрирована после проглатывания головы Lego. Затем ученые сравнили оценки до и после SHAT и собрали данные.

Оценка FART происходила тяжелее и требовала от участников просеивать свой кал в течение нескольких дней после проглатывания фигурки в надежде найти маленькую желтую головку.

И хотя все это может показаться немного шуткой, исследование действительно имело серьезную цель.

Как могут засвидетельствовать родители маленьких детей, те любят есть несъедобное и иногда это приводит к чрезвычайно опасным последствиям.

В случае случайного или преднамеренного проглатывания фигурки Lego результат обычно хорошие, Но чтобы успокоить родителей, исследователи решили выяснить, сколько времени нужно, чтобы голова фигурки Lego прошла путь через пищеварительную систему человека.

Так, согласно исследованию, показатель FART составлял в среднем 1,71 дня, то есть обычно голова Lego выходила из тела менее чем за два дня.

Подытоживая свои выводы, команда исследователей написала: "Игрушечный предмет быстро проходит через взрослых без осложнений. Это успокоит родителей, и авторы выступают за то, что ни один из родителей не должен искать в фекалиях своего ребенка предметы".

Напомним, профессор Университета Южной Флориды (США) Джо Дитури начал эксперимент, в рамках которого проведет 100 дней на глубине 30 футов (около 9 м), чтобы исследовать, как это повлияет на его тело.

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