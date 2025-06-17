Ученые раскрыли 6 типов мужчин: какой из привлекает женщин больше всего

Мужчина и женщина / © Credits

Реклама

От легендарного Максимуса из «Гладиатора» до харизматичного Капитана Америки киноэкраны пестрят образами «альфа-самцев». Но соответствуют ли эти популярные представления о реальности? Оказывается, мир мужских социальных ролей гораздо сложнее, чем кажется. Согласно исследованиям, все мужчины делятся на шесть четких категорий. К какой из них принадлежите вы?

Об этом пишет Mail Online .

Как определить свой мужской архетип

Чтобы помочь разгадать эту интригующую головоломку, эксперты IDRlabs разработали специальный тест на мужскую иерархию. Как объясняют специалисты, эта типология является неотъемлемой частью современной интернет-культуры, систематизирующей гетеросексуальных мужчин по определенным архетипам. Хотя некоторые называют ее «современной мифологией» или «псевдонаукой», IDRlabs отмечает ее ценности как «прекрасного эвристического инструмента для навигации в социальных отношениях».

Реклама

Тест состоит из 31 утверждения, на которые респондентам предлагается ответить по пятибалльной шкале — от «не соглашаюсь» до «соглашаюсь». Среди утверждений вы найдете касающиеся вашего отношения к ответственности, лидерства и взаимодействия с окружающими.

Например: "Долги меня не беспокоят, пока я вижу выход из них", "Я много требую от людей вокруг меня" или "Я нелегко паникую". После завершения теста вы получите развернутый анализ своего типа личности на основе ответов.

Читайте также Тест: что ваш любимый цвет говорит о ваших любовных ожиданиях

Подробный обзор на 6 мужских архетипов

1. Альфа-самец: Врожденный лидер с тяжелым бременем.

Альфа-самцы – это бесспорные лидеры мужской социальной иерархии. Они наделены природной харизмой, решимостью и готовностью рисковать, что позволяет им занимать вершину. Успех с женщинами для них – привычное явление. Как отмечают в IDRlabs, именно за альфами другие мужчины «естественно хотят следовать».

Впрочем, несмотря на распространенный кинематографический образ беззаботного доминанта (хотя Томми Шелби из «Острых козырьков» или Капитан Америка яркие примеры), реальность альфы далека от сплошных «развлечений и игр». Поддержание статуса требует огромного бремени ответственности, ведь другие постоянно обращаются к ним за руководством.

Реклама

Альфы также чрезвычайно защищают свою позицию: «Если альфа почувствует, что кто-то угрожает бросить ему вызов или взорвать его авторитет, он нанесет ответный удар безнаказанно». Тем не менее, к тем, кто поддерживает их лидерство, альфы, как правило, очень дружелюбны и щедры.

2. Браво-муж: верный соратник и серый кардинал.

Браво-мужчины – это «лейтенанты» мужской иерархии, находящиеся непосредственно за альфой. Они не «внизу» иерархии, как некоторые считают, а наоборот — почти на самой верхушке. Рон Уизли из «Гарри Поттера» и Сэмвайз Гемджи из «Властелина колец» прекрасно иллюстрируют этот тип. Браво играют роль доверенных советников альфы и играют ключевые роли в поддержке порядка.

Они пользуются преимуществами высокого социального статуса, популярны среди женщин, но при этом избегают того тяжкого бремени ответственности, который лежит на альфе. Благодаря отсутствию постоянной борьбы за позицию браво могут позволить себе быть более открытыми и дружелюбными. Их роль «решающая» для стабильной иерархии, поскольку они гарантируют воплощение видения альфы относительно порядка и структуры.

3. Дельта-мужчина: надежный работник и целостная личность

Дельта-самцы — это «рабочие» мужской социальной иерархии, состоящие из «обычных парней», не стремящихся к доминированию. Они гордятся своим трудолюбием и «выполняющим свою работу». Марти Макфлай из «Назад в будущее» и Фродо Беггинс из «Властелина колец» — типичные дельты. В IDRlabs отмечают, что дельты, скорее всего, будут продвигаться вверх или вниз по иерархии. Также развивать свои навыки. Их трудолюбие делает их незаменимыми.

Реклама

Однако их прямолинейность и ожидание искренности от других могут привести к эксплуатации со стороны тех, кто общается с ними только ради выгоды. Дельтам следует помнить, что их доброжелательность и ресурсы могут привлечь халявщиков.

4. Гамма-мужчина: недовольный интеллектуал и «тайный король»

Гамма-мужчины – это «интеллектуалы» мужской иерархии. Они «умны в книгах», но часто им не хватает социальных навыков, финансовой устойчивости, привлекательности или психологической устойчивости, необходимых для установления доминирования. Примеры – Джек Воробей («Пираты Карибского моря») или Тони Старк («Железный человек»). Гаммы часто преувеличивают значение интеллекта, считая, что только он должен определять лидера, и им кажется несправедливым, что менее интеллектуальные личности достигают вершины.

Многие гаммы считают себя «тайными королями», но их постоянное недовольство своим положением часто замечают женщины и игнорируют их. Это, предостерегают эксперты, может содержать гамм в своеобразной «гамма-ловушке», мешая им реализовать свой полный потенциал.

5. Омега-муж: социальный изгнанник в поисках принадлежности

На самом низу мужской социальной иерархии находится омега-самец – полная противоположность альфы. Этих мужчин часто воспринимают как социальных изгнанников. Им не хватает социальных навыков, они интровертны и не уверены в себе.

Реклама

Питер Паркер из «Человека-паука» и Уолтер Митти из «Тайной жизни Уолтера Митти» являются классическими примерами омег. Часто изображаемые как ботаники или гики, омеги обычно цепляются за других из-за страха одиночества. К сожалению, эти черты делают их непопулярными, особенно среди женщин.

6. Сигма-мужчина: независимый волк-одиночка с магнетической привлекательностью

И, наконец, сигма-мужчины — это те, кто полностью избегает мужской социальной иерархии. Эти «одинокие волки» сознательно отвращаются от общественных норм и идут своим собственным путем. Джеймс Бонд, Брюс Уэйн и Джон Вик — идеальные примеры. Их независимость может вызывать недоверие со стороны альф и браво, но среди женщин сигмы часто пользуются огромной популярностью.

"Женщины часто считают самоопределение и отстраненность сигм привлекательными", - объясняют в IDRlabs. Неудивительно, что сигмы часто романтизируются в интернет-культуре. Хотя отказ от социального порядка является рискованной деятельностью, когда сигма добивается успеха, его образ жизни, безусловно, «сопровождается определенным гламуром и мистикой».

Ранее сообщалось, эксперты назвали самый привлекательный рост мужчин для женщин. Новое исследование раскрывает удивительные преимущества того, как наш собственный рост влияет на привлекательность.

Реклама

Определить «идеальный» рост достаточно сложно, ведь предпочтения индивидуальны. Однако исследования показывают, что среднестатистические предпочтения тяготеют к росту, значительно выше среднего по популяции.