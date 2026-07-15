Ученые раскрыли правду: мир, который видят кошки, совсем не такой, как вы представляли

Какого цвета мир видят кошки / © pexels.com

Реклама

Из-за особого строения глаз пушистики хуже различают цвета, зато гораздо лучше ориентируются в сумерках и мгновенно подмечают даже малейшее движение.

Какие цвета видят кошки

Человеческий глаз способен воспринимать широкий спектр цветов благодаря трем типам колбочек в сетчатке. У кошек таких рецепторов меньше, поэтому их цветное зрение значительно ограниченно.

Специалисты отмечают, что лучше всего кошки различают синие и желтые оттенки. Зеленый и красный цвета они воспринимают гораздо слабее или видят как сероватые или желтовато-коричневые оттенки. Вот поэтому ярко-зеленая игрушка может выглядеть для кота совсем не так эффектно, как для человека.

Реклама

Почему коты прекрасно видят в сумерках

Хотя цветное зрение у кошек уступает человеческому, в условиях слабого освещения они имеют существенное преимущество.

В сетчатке кошачьего глаза содержится гораздо больше палочек — светочувствительных клеток, которые помогают хорошо видеть при минимальном освещении. Кроме того, за сетчаткой расположен специальный светоотражающий слой, возвращающий свет назад к рецепторам. Именно из-за него глаза кошек светятся в темноте.

Какой свет больше всего интересует кошек

Ветеринары обращают внимание, что наиболее комфортным для кошек является свет холодных оттенков — синий и сине-фиолетовый. Именно его они замечают лучше.

Поэтому в ветеринарных клиниках и при работе с животными часто стараются избегать слишком яркого синего освещения, ведь оно может чрезмерно стимулировать внимание животного и вызывать беспокойное поведение. Тем не менее теплые оттенки освещения воспринимаются ими менее контрастно.

Реклама

Почему кошки так быстро реагируют на движение

Если человек лучше видит мелкие детали, то кошки гораздо эффективнее подмечают движущиеся объекты. Это объясняется их природой охотников.

Даже едва заметное движение игрушки, насекомого или лучика света мгновенно привлекает внимание пушистика. Именно поэтому многие кошки с увлечением гоняются за лазерной указкой или солнечными бликами.

Мир глазами кота совсем не такой красочный, как для человека. Пушистики уступают нам в цветовом восприятии, зато имеют гораздо лучшее ночное зрение и быстрее реагируют на движение. Именно эти особенности помогли им стать одними из самых успешных хищников в природе.

FAQ

Видят ли кошки зеленый цвет?

Реклама

Не совсем. Зеленый цвет кошки различают очень слабо. Чаще он кажется им сероватым или приближенным к желтоватым оттенкам, поэтому воспринимается совсем не так, как человеком.

Какие цвета кошки видят лучше всего?

Лучше всего кошки воспринимают синие и желтые оттенки. Поэтому игрушки этих цветов могут быть для них более заметными, чем зеленые или красные.

Новости партнеров