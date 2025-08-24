Ученые рассчитали, когда проснется черная дыра в центре нашей галактики: есть ли угроза человечеству

Сверхмассивная черная дыра «проснется»: ученые назвали точную дату, когда это произойдет

В самом сердце нашей галактики спит гигантский монстр — сверхмассивная черная дыра.

Об этом пишет Daily mail.

Черная дыра, известная как Стрелец A, имеет массу в 4,3 миллиона раз больше Солнца и размер около 24 миллионов километров в поперечнике.

Пока эта колоссальная пустота находится в состоянии покоя, но ученые не думают, что это будет продолжаться вечно.

Теперь исследователи точно предсказали, когда она проснется.

Сверхмассивная чёрная дыра становится активной, когда начинает поглощать огромное количество газа и пыли из окружающей галактики. Но для того чтобы это произошло, черной дыре нужно обеспечить потрясающее количество материи для питания.

Черная дыра в центре Млечного Пути проснется для своего последующего безумного «питания», когда наша галактика столкнется с карликовой галактикой под названием Большое Магеллановое Облако.

И ученые предположили, что это почти наверняка произойдет ровно через 2,4 миллиарда лет.

Почему черные дыры становятся активными

Черные дыры образуются, когда огромная звезда исчерпывает свое топливо в конце своей жизни и разрушается под огромным весом своей массы.

Однако эти так называемые черные дыры звездной массы являются пустяками по сравнению с огромными пустотами, которые находятся в ядре почти каждой галактики.

Хотя черная дыра звездной массы может быть в один-десять раз больше массы нашего Солнца, сверхмассивная черная дыра может быть в миллионы или даже миллиарды раз больше.

Но, несмотря на их размеры, большинство этих гигантов практически невозможно непосредственно обнаружить даже с помощью наших мощных телескопов. Это потому, что их гравитационное тяготение настолько сильно, что даже свет не может вырваться из него.

Однако все меняется, когда черная дыра начинает притягивать окружающую материю. Когда черная дыра «питается», она втягивает материю в закрученное кольцо, известное как аккреционный диск, где она вращается с невероятной скоростью.

Однако в некоторых случаях черные дыры демонстрируют еще более впечатляющее зрелище.

«Мы видим, что питающиеся материей черные дыры выбрасывают гигантские, мощные потоки газа и энергии. Мы называем эти структуры струями, и вы можете представить их как своеобразные космические пожарные шланги», — говорит доктор Наталии Дегенаар из университета Амстердама.

Самая быстрая из этих струй движется со скоростью, составляющей значительную долю скорости света, и высвобождает огромные всплески энергии, которые мы можем видеть с помощью радиотелескопов на Земле.

Что произойдет с Землей, когда Стрелец A станет активным

В худшем случае внезапное пробуждение Стрельца A может привести к полному опустошению. Если бы струи, о которых мы упоминали выше, были достаточно мощными и направленными в нашем направлении, они могли бы разрушить озоновый слой Земли и повлечь за собой массовое вымирание. Однако это может произойти чуть более двух миллиардов лет.

Хотя излучение, освобождаемое Стрельцом A, будет очень мощным, на расстоянии 26 000 световых лет, огромное расстояние Земли от черной дыры обеспечит нам безопасность.

Кроме того, поскольку Земля находится в диске Млечного Пути, мы защищены огромными объемами газа и пыли, фильтрующими любое остаточное излучение.

Ранее ученый выдвинул смелую концепцию межзвездной миссии в черную дыру, которая может кардинально изменить наше понимание фундаментальных законов физики.