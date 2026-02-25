Ученые рассказали, сколько на самом деле органов чувств у человека: подробности

Девушка / © Credits

Большинство людей с самого детства убеждены, что у человека только пять базовых органов чувств: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Эту концепцию предложил еще древнегреческий философ Аристотель. Однако современные научные исследования доказывают, что реальная картина нашего восприятия мира значительно сложнее и масштабнее.

Об этом пишет Science Alert.

Специалисты отмечают, что практически весь наш опыт является мультисенсорным. Мы не используем свои чувства изолированно; они работают одновременно, формируя единую картину окружающей среды.

Например, то, что мы испытываем на ощупь, оказывает непосредственное влияние на то, что мы видим, а визуальная информация корректирует слуховое восприятие. Исследования показывают, что запах шампуня способен изменить тактильное восприятие текстуры волос, делая их на ощупь более шелковистым, если у него есть аромат роз.

«Мои коллеги-нейробиологи считают, что на самом деле существует от 22 до 33 органов чувств. К ним относится, например, проприоцепция, позволяющая нам определять положение конечностей в пространстве, не смотря на них», — объясняет профессор Чарльз Спенс из Кроссмодальной лаборатории в Оксфорде.

Помимо проприоцепции ученые выделяют чувство равновесия, которое базируется на работе вестибулярной системы, звезды и проприоцепции. Еще одним важным органом чувств является интероцепция — способность испытывать внутренние изменения в организме, такие как частота сердцебиения или чувство голода.

Отдельно выделяют чувство принадлежности собственного тела. У пациентов, перенесших инсульт, это чувство может нарушаться: они могут ощущать свою руку, но при этом считать, что она принадлежит кому-то другому.

Некоторые традиционные органы чувств действительно являются сложной комбинацией различных систем. Например, то, что мы привыкли называть прикосновением, включает ощущение боли, температуры, зуда и механического давления.

Восприятие пищи также многомерным процессом. Когда мы пробуем блюдо, наш мозг анализирует данные от прикосновения (текста), обоняния и вкусовых рецепторов.

«На языке нет рецепторов, отвечающих за восприятие вкуса малины или клубники. Фруктовые вкусы не являются арифметической комбинацией сладкого, кислого и горького. Мы воспринимаем их благодаря совместной работе языка и носа во время жевания», — отмечают ученые Центра изучения органов чувств Лондонского университета.

Сенсорные системы тесно связаны с окружающей средой. Так, визуальное восприятие салона самолета при наборе высоты корректируется вестибулярным аппаратом. Кроме того, внешний шум способен изменять вкусовые ощущения.

Исследователи выяснили, что постоянный шум фона самолета подавляет восприятие соленого, сладкого и кислого вкусов. В то же время он никак не влияет на «пятый вкус» — умами, которым богаты помидоры. Именно поэтому томатный сок во время перелетов кажется пассажирам насыщеннее и вкуснее.

Ученые призывают быть более внимательными к собственному телу и окружающему миру, ведь ежесекундно наша нервная система обрабатывает колоссальный объем информации от десятков различных органов чувств, формируя нашу реальность.

