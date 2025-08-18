Ученые разгадали тайну чудес Иисуса Христа (фото)

Исследование объясняет библейские истории / © Freepik

Реклама

Ученые «доказали» реальность двух чудес Иисуса, в частности, превращение пяти хлебов и двух рыб в достаточное количество пищи для 5 тысяч последователей. Новое исследование предоставило научную основу библейским историям об Иисусе Христе, в частности полную картину того, когда и где это произошло.

Об этом говорится в материале Mirror.

«Вероятно, ученые доказали, как совершились два чуда Иисуса. После столетий споров новые исследования предоставили научные доказательства одной из древнейших библейских историй об Иисусе Христе, дополненные детальной хронологией того, когда и где происходили события», — пишут авторы статьи.

Реклама

Исследование раскрыло факты, стоящие за двумя известными историями: «Чудо хлебов и рыб», а также «Чудотворный улов рыбы».

Чудотворный улов рыбы Рафаэль 1515 Фото: Википедия

Чудеса Иисуса: как их объясняют ученые

Оба события произошли на Галилейском море, которое ныне известно как озеро Кинерет в Израиле.

Евангелие от Матфея описывает, как Христос удивительным образом превратил только пять хлебов и две рыбины в достаточное количество пищи для примерно 5000 последователей.

«Новые открытия объясняют массовую гибель рыбы, вызванную истощением кислорода в воде, что потенциально позволило Иисусу совершить оба чудесных поступка», — говорится в материале.

Реклама

Исследователи предположили, что мощные ветры могли взбудоражить более глубокие слои воды, лишив их кислорода. В результате рыба задохнулась, всплыла на поверхность, что и стало идеальной возможностью собрать ее, поскольку она уже была неподвижной.

Хотя чудесная история оставалась необъяснимой на протяжении многих поколений, эти доказательства могут оказать научную поддержку тому, как происходили события на самом деле.

«Галилейское море — это стратифицированное озеро. Верхний слой тёплый и насыщенный кислородом, тогда как нижний слой является холодным и лишенным кислорода. Когда дует сильный западный ветер, толкает верхний теплый слой воды с запада озера на восток, где он накапливается, давя на имеющуюся воду», — отметила исследовательница Яэль Амитай.

Климатические проблемы могут объяснить чудеса

«На западе озера вода из нижнего слоя поднимается. Таким образом, в водном профиле создаются колебания, которые называются внутренними волнами», — сообщает издание The Times of Israel.

Реклама

Подобные случаи гибели рыбы наблюдались и позже, совсем недавно в лимане Цальмон, где для сканирования озера использовалось 3D-моделирование.

Так, климатический исследователь из Института Вулкани Эхуд Стробах также смог продемонстрировать это явление, используя как динамическую модель озера, так и атмосферную модель.

«Используя наблюдения по программе мониторинга на Галилейском море, мы создали короткие 3D-симуляции озера для двух случаев гибели рыбы. Эти симуляции указывают на инициацию внутренних волн и подъем холодной аноксичной (бедной кислородом) воды на поверхность в месте и время событий, приведших к гибели рыбы», — пояснил он.

Когда произошло чудо

Как отмечают ученые, «чудо», зафиксированное во всех четырех Евангелиях, вероятнее всего, произошло в конце весны или начале лета. Это связано с быстрыми изменениями температуры. В это время уровень воды поднимается на поверхность, на нее вытекает больше мертвой рыбы.

Реклама

Напомним, библейское Галилейское море стало кроваво-красным. Местные жители и туристы, наблюдавшие за изменением, сравнивали его с библейским событием, описанным в книге Исход, когда река Нил, по преданию, превратилась в кровь во время одной из десяти кар Египта.