Ученые развенчали главный миф о глютене: большинство людей реагируют не на него

Глютен

Новое масштабное исследование показало, что большинство людей, которые отказываются от глютена из-за боли в животе и вздутия, на самом деле не имеют глютеновой непереносимости. Настоящим виновником неприятных симптомов чаще всего являются другие компоненты пищи — в частности FODMAP-углеводы, а также психологические факторы.

Об этом пишет издание Daily Mail

Несмотря на распространенное мнение, боль и вздутие живота не всегда свидетельствуют о чувствительности к глютену. Новый анализ, проведенный группой ученых на основе десятков научных работ, доказывает: большинство людей, которые обвиняют в своих симптомах глютен, реагируют вовсе не на него.

Глютен — белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене — стал пищевым «врагом номер один» для многих, кого вдохновили блогеры, спортсмены и даже некоторые диетологи. По данным опросов, более 8% британцев избегают глютена, считая это полезным для здоровья.

Однако обзор более 58 научных работ, опубликованный в журнале The Lancet, показал, что глютен далеко не всегда является причиной боли, диареи и вздутия живота.

Что такое целиакия и почему ее путают с глютеновой чувствительностью

Около 1% населения Великобритании страдает целиакией — аутоиммунным заболеванием, при котором организм реагирует на глютен воспалением в кишечнике. Это может приводить к серьезным последствиям: дефициту питательных веществ, истощению, нервным поражениям. Единственный способ лечения — полный отказ от глютена.

Но гораздо больше людей жалуются на боль, вздутие и спазмы после еды, содержащей глютен, хотя тесты на целиакию или аллергию на пшеницу у них отрицательные. Такое состояние называют нецелиакийной глютеновой чувствительностью, но до сих пор не было понятно, что именно вызывает реакцию — глютен или что-то другое.

Кто настоящий виновник боли

Согласно новому анализу, большинство таких реакций вызывают не белки глютена, а FODMAP-углеводы (ферментированные олиго-, ди-, моносахариды и полиолы). Эти соединения не расщепляются в тонком кишечнике и доходят до толстой кишки, где ферментируются бактериями, выделяя газ и вызывая вздутие.

Одно из ключевых исследований показало, что когда люди с подозрением на глютеновую чувствительность переходили на диету с низким содержанием FODMAP (избегая лука, чеснока, яблок, нектаринов и некоторых злаков), их симптомы исчезали — даже после повторного введения глютена.

Другое исследование установило, что фруктаны — тип FODMAP, который содержится в пшенице, луке и чесноке, — вызывают гораздо большую боль и вздутие, чем сам глютен.

Психологический фактор

Исследователи также обратили внимание на еще один аспект — связь между кишечником и мозгом. Ожидание появления симптомов само по себе может усиливать боль.

«Активность в желудочно-кишечном тракте способна влиять на работу мозга, а тревожность может повышать чувствительность к обычным процессам пищеварения, которые воспринимаются как боль или дискомфорт», — отметили авторы исследования.

В слепых экспериментах, когда участники не знали, потребляют ли они глютен, разница в симптомах была минимальной. Некоторые даже чувствовали себя хуже после плацебо без глютена, что свидетельствует о влиянии психологического восприятия.

Чрезмерное избегание глютена может навредить

Специалисты отмечают, что полный отказ от глютена необходим только людям с целиакией. Для остальных — это может даже навредить. Продукты без глютена часто содержат больше жира, сахара и соли, но меньше клетчатки и белка, что негативно влияет на микрофлору кишечника.

Психологи также предупреждают: навязчивое избегание определенных продуктов может усиливать симптомы синдрома раздраженного кишечника (IBS) и способствовать развитию тревожности в отношении питания.

Что нужно делать

Исследователи из Университета Лидса проанализировали 67 контролируемых клинических испытаний с участием более 7 000 человек и выяснили, что когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) помогает эффективнее, чем обычные методы лечения, уменьшая болевые симптомы и страх перед едой.

«Пора переходить от редукционистского подхода „глютен — это зло“ к персонализированной терапии, которая поможет людям безопасно вернуть глютен в рацион», — подытожили ученые.

Популярная «глютеновая фобия» может быть в значительной степени преувеличена. Для большинства людей неприятные ощущения после еды связаны не с глютеном, а с другими компонентами продуктов или психологическими факторами.

Новое исследование предлагает рассматривать чувствительность к глютену как многофакторное расстройство, в котором ключевую роль играют пищевые углеводы, микрофлора кишечника и связь между мозгом и пищеварительной системой.

