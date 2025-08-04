Ученые создали 3D-модель женщины, которую столетиями считали иконой средневековой красоты: какой она была

Агнесса Сорель / © Twitter/raghuramcbz

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Известная первая официальная любовница французского монарха Карла VII Агнесса Сорель давно запечатлелась в истории как воплощение средневековой женской красоты.

Об этом пишет издание Успех.

Современная наука решила взглянуть на ее внешность без романтического флера древних описаний. Группа исследователей провела цифровую реконструкцию ее лица — и результаты оказались неожиданными.

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Сорель оставила след в истории не только как любимица короля, но и как стильная революционерка своего времени. Ее образ, сочетавший высокий рост, прозрачную кожу, светлые волосы и пронзительно голубые глаза, произвел фурор при дворе. Откровенные платья с глубокими декольте стали символом нового эстетического идеала, который она активно продвигала. Ее внешность вдохновляла не только современников, но и художников эпохи — в частности Жана Фуке, использовавшего ее черты в образе Девы Марии.

Однако подлинность старинных портретов долгое время вызывала сомнения. Чтобы дать ответ, каким на самом деле была «королева сердец», в 2014 году международная научная команда во главе с судебно-медицинским экспертом Филиппом Шарлье и 3D-реконструктором Филиппом Фрошем осуществила цифровое моделирование ее лица. В основу модели лег череп Агнессы, сохранившийся после открытия ее гробницы в 2005 году для реставрационных работ.

После обработки данных ученые представили реконструированное лицо с изящными чертами, выразительными глазами и высоким лбом. Хотя черты оказались не такими идеализированными, как на средневековых картинах, общее сходство с описаниями сохранилось. Лицо также напоминало посмертную скульптуру с ее надгробия в аббатстве Лош, что усиливает достоверность реконструкции.

Этот проект стал не только научным прорывом, но и культурным событием. Он позволил приблизиться к реальному облику женщины, которую веками идеализировали.

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Цифровая реконструкция лица Агнессы Сорель показала, что понятие красоты — это не константа, а продукт эпохи. Ее влияние вышло далеко за пределы внешности — она изменила представление о женской роли при дворе, вдохновляла короля и оставила след в культуре и политике. Ее фигура — пример того, как женщина в суровые средневековые времена могла влиять на ход истории.

Напомним, ранее мы писали о том, что были найдены детские фото королевы Камиллы. На одном из них, сделанном 17 января 1952 года на свадьбе Джереми Кьюбитта и Дианы дю Кейн в Лондоне, 4-летняя Камилла и ее 3-летняя сестра Аннабель были подружками невесты.