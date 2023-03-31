Ученые создали новую карту соседней планеты: на ней 85 000 вулканов

Подавляющее большинство вулканов на Венере имеют диаметр менее 5 километров и раньше их обходили вниманием исследователи.

Планетологи Пол Бирн и Ребекка Хан из Вашингтонского университета создали полнейшую карту Венеры, на которую нанесли 85 000 вулканов.

Об этом говорится в публикации в специализированном издании JGR Planets.

Созданная карта основана на данных, собранных миссией NASA Magellan, которая вращалась вокруг Венеры с 1990 по 1994 год и с помощью радаров изучала поверхность второй от Солнца планеты. Исследователи сообщили, что 99 процентов вулканов, которые они нанесли на карту, имеют диаметр менее 5 километров и раньше их обходили вниманием исследователи.

Фото: JGR Planets

В то же время, команда исследователей подозревает, что на Венере существует гораздо больше вулканических структур, но радары космического аппарата в 1990-х годах не позволили зафиксировать более мелкие объекты.

NASA недавно отложило по крайней мере на 2031 год дальнейшую миссию на Венере, которая позволит получить более подробную карту поверхности.

Ученые утверждают, что новая общедоступная карта предоставит ученым доступ к огромной базе данных для понимания вулканизма Венеры и поможет определить, где может быть следующий активный поток лавы.

Исследование предлагает наиболее полную на сегодняшний день информацию о вулканических характеристиках Венеры и, возможно, о вулканизме любой другой планеты.

Несмотря на наши широкие знания о вулканах на Земле (количество потенциально активных составляет примерно 1350), многие еще предстоит открыть, ведь они расположены под океанами. На Венере же все вулканические структуры доступны для рассмотрения на открытой поверхности.

Напомним, лаборатории реактивного движения NASA работают над подготовкой миссии на Венеру, где космическим аппаратом придется выживать в условиях экстремальных температур и атмосферного давления планеты.

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