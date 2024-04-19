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Ученые создали первый в мире бриллиант из красных пионов: как он выглядит (видео)

Ученые создали первый в мире бриллиант из красных пионов: как он выглядит (видео)

Ученые создали первый в мире бриллиант из красных пионов: как он выглядит (видео)

Пионы / Фото: Татьяна Щербакова

Он оценивается в 300 тысяч юаней.

Китайские ученые впервые в мире создали 3-каратный бриллиант исключительно из углеродных элементов, полученных из красных пионов.

Об этом пишет Oddity Central.

Он был представлен в Лояне, китайская провинция Хэнань. Его подарила Лоянскому национальному саду пионов компания Luoyang Time Promise Co., специализирующаяся на искусственных бриллиантах. В конце прошлого месяца городской пионовый сад согласился предоставить компании пионы, необходимые для создания уникального бриллианта, в том числе почти 50-летний пион.

"Бриллиант оценивается в 300 000 юаней (41 400 долларов). Его выращивают с пионов с помощью нашей технологии биогенного извлечения углерода, подвергают высокой температуре и давлению, а затем обрабатывают", — сказал Ван Цзин, генеральный директор Luoyang Time Promise Co.

Хотя технология, используемая для преобразования углеродных элементов, полученных из пиона, в бриллианты, является довольно сложной, китайская компания показала, что углеродные элементы из различных источников (волос, костей и даже цветов) добываются в специально разработанном устройстве, которое разрывает химические связи между добытыми атомами углерода. Затем эти элементы рекомбинируют в бриллиантовую структуру и образуется собственно бриллиант.

Напомним, вулкан ежедневно выбрасывает золото на $6000. Гора Эребус расположена в Антарктике и туда невозможно попасть.

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