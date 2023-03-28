Ученые создали уникальные фрикадельки из давно вымершего мамонта

Австралийская компания Vow Food, специализирующаяся на выращивании "мяса из пробирки", презентовала свой новый продукт – фрикадельки из шерстистого мамонта, вымершего около 4000 лет назад.

Об этом пишет CNN.

По словам компании, цель проекта – привлечь внимание к потенциалу искусственного мяса.

Конечно, назвать это мамонтовым мясом можно с очень большой натяжкой. Это больше похоже на изготовленную в лаборатории баранину, смешанную с небольшим количеством ДНК мамонта.

Для создания фрикаделек использовали мышечный белок мамонта и ДНК слона. Их поместили в стволовые клетки миобластов (молодые мышечные клетки) овцы и вырастили до 20 миллиардов клеток.

Правда, ученые пока не попробовали фрикадельку, потому что неизвестно, как иммунная система человека отреагирует на это мясо.

"Обычно мы пробовали нашу продукцию. Но сейчас мы сомневаемся, стоит ли сразу попробовать на вкус, потому что мы говорим о белке, которого не существовало 5000 лет. Я понятия не имею, какая потенциальная аллергенность может быть у этого конкретного белка", — сказал Джеймс Райалл, главный научный сотрудник Vow.

Отметим, что мамонты, вымершие примерно 5000 лет назад, были найдены хорошо сохранившимися в вечной мерзлоте Сибири, что в их жилах иногда все еще была кровь.

Фото: pixabay.com

Напомним, что Сингапур стал первой страной в мире, где разрешено искусственное мясо. Также сообщалось, что в Израиле будет печатать мясо на 3D-принтерах в промышленных масштабах.

А миллиардер Билл Гейтс заявлял, что богатые страны должны полностью перейти "на 100% искусственную говядину".

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