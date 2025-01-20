Ученые удивили, какая черта характера помогает бизнесменам зарабатывать гораздо больше

Ученые выяснили, как оптимизм и пессимизм влияют на заработок.

Об этом пишет Spring.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале European Economic Review, оптимисты на оплачиваемой работе зарабатывают больше, чем пессимисты.

Около 80 процентов людей являются оптимистами, что обычно поощряет настойчивость, сотрудничество и амбиции.

Однако быть оптимистом может быть не так хорошо для начинающих собственный бизнес. Исследование показало, что для предпринимателей пессимизм является более полезной чертой личности. Пессимистические владельцы бизнеса зарабатывают на 30% больше, чем оптимисты.

Предприниматели обычно зарабатывают меньше, работают дольше и берут на себя больше рисков, чем работающие по найму. Оптимисты же чаще сталкиваются с этими проблемами, не осознавая опасностей.

Первый автор исследования, доктор Крис Доусон рассказал: "Наши результаты свидетельствуют о том, что слишком много людей начинают предпринимательскую деятельность, по крайней мере, если речь идет о личной выгоде. Как общество, мы отмечаем оптимизм и предпринимательское мышление, но когда они сочетаются, следует проверять реальность. Каждая серия "Лигова дракона" на BBC предоставляет примеры того, как выдают желаемое за действительное. Пессимизм может не считаться желанной чертой, но он защищает людей от неудачных предпринимательских проектов".

Выводы основываются на данных за 18 лет, полученных во время обширного исследования.

Профессор Дэвид де Меза, соавтор исследования, сказал: "Правительства часто говорят о роли предпринимателей в создании экономического роста, но есть и обратная сторона медали. Нельзя недооценивать личные и общественные последствия неудачных бизнесов, что именно тем, что делают оптимисты. Политики не должны поощрять неправильный тип стартапов.

Напомним, что может рассказать о характере человека время его рождения. Черты каждого человека зависят от этого фактора.

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