Ученые удивили открытием: люди готовы слушать собак, как и людей

Собаки / © Associated Press

Реклама

Новое исследование показало, что люди готовы доверять собакам и учиться у них как у других людей. Ученые обнаружили, что в лабиринте люди следовали за незнакомыми собаками так же, как и за незнакомыми людьми. Это свидетельствует об уникальной способности быстро формировать социальные связи с этими животными.

Исследования опубликовали в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Как люди доверяют собакам

Исследователи хотели выяснить, могут ли люди использовать социальную учебу, наблюдая за собаками, поскольку эти животные уже давно интегрированы в человеческое общество.

Реклама

Для эксперимента учёные пригласили 117 владельцев собак пройти простой V-образный лабиринт. Перед ними в лабиринт заходили незнакомый человек или собака, показывавшие путь к выходу. Участникам сказали, что их собака будет проходить лабиринт после них, чтобы они были заинтересованы в поиске правильного пути.

Результаты показали, что люди часто следовали указаниям как человека, так и собаки. Хотя за человеком они следовали чаще, сам факт доверия собаке является важным открытием. Интересно, что на выбор участников не влияли пол или доминантная рука. Однако женщины проходили лабиринт быстрее, что может указывать на их большую способность к формированию социальных связей.

Читайте также Четвероногие эмпаты: действительно ли собаки могут сочувствовать хозяевам

Сила связи между человеком и собакой

Собака – лучший друг: Владельцы собак часто оценивают свою связь с любимцами выше, чем с другими людьми.

Собаки различают голоса Исследования показали, что собаки могут распознавать голос своего хозяина даже среди многих других звуков.

Дружба без границ: Собаки могут формировать прочные связи не только с людьми, но и с другими животными, как это произошло с щенком, заменившим брата детенышу гепарда в австралийском зоопарке.

Исследование, опубликованное в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology , подтверждает, что социальная связь между человеком и собакой настолько сильна, что мы можем учиться у них, как и у себя подобных.

Напомним, владелец немецкой овчарки снял на видео забавный момент, ставший вирусным в TikTok. Мужчина решил «заставить» своего любимца заработать на лакомство, но его план провалился. Он положил кусок попкорна себе в руку и спрятал ее под стеклянным столом, полагая, что собаке понадобится время, чтобы разгадать эту «головоломку». Однако умный пес мгновенно понял, в чем дело, и положил лапу на руку хозяина, заставив его опустить ее, чтобы добраться до лакомства.

Реклама

Домашний любимец — это не только любовь, но и обязанности. Профессиональный дрессировщик Сэм заявил, что некоторым людям не следует заводить собаку, даже если они искренне считают себя любителями животных.