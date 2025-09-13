- Дата публикации
Ученые удивили, узнав запах египетских мумий
Процесс бальзамирования в Древнем Египте имел целью не только сохранение тела.
Ученым удалось выяснить, каким на самом деле был запах мумий в Древнем Египте. Оказывается, он не был неприятным из-за тления человеческого тела, а наоборот имел специфический сладкий аромат.
Результаты исследования международной группы ученых опубликованы в журнале Американского химического общества.
Анализ химических остатков, найденных в погребальных урнах и на бинтах мумий, выявил сложный коктейль из ароматных смол, специй и эфирных масел. Исследователи идентифицировали, в частности, такие компоненты, как ладан, мирра и можжевеловые ягоды.
Ученые предполагают, что процесс бальзамирования имел целью не только сохранение тела, но и придание ему специфического аромата, который имел сакральное значение
Мумии были не просто законсервированными телами, но и «ароматическими скульптурами», которые должны были сопровождать умершего в его путешествии в потусторонний мир.
Это неожиданное открытие свидетельствует, что в верованиях древней цивилизации Египта смерть была частью эстетического и священного ритуала.
