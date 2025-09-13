ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Ученые удивили, узнав запах египетских мумий

Процесс бальзамирования в Древнем Египте имел целью не только сохранение тела.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Саркофаг мумии в Древнем Египте

Саркофаг мумии в Древнем Египте / © Associated Press

Ученым удалось выяснить, каким на самом деле был запах мумий в Древнем Египте. Оказывается, он не был неприятным из-за тления человеческого тела, а наоборот имел специфический сладкий аромат.

Результаты исследования международной группы ученых опубликованы в журнале Американского химического общества.

Анализ химических остатков, найденных в погребальных урнах и на бинтах мумий, выявил сложный коктейль из ароматных смол, специй и эфирных масел. Исследователи идентифицировали, в частности, такие компоненты, как ладан, мирра и можжевеловые ягоды.

Ученые предполагают, что процесс бальзамирования имел целью не только сохранение тела, но и придание ему специфического аромата, который имел сакральное значение

Мумии были не просто законсервированными телами, но и «ароматическими скульптурами», которые должны были сопровождать умершего в его путешествии в потусторонний мир.

Это неожиданное открытие свидетельствует, что в верованиях древней цивилизации Египта смерть была частью эстетического и священного ритуала.

Напомним, ранее археологи обнаружили «дверь в потусторонний мир» в древнеегипетской гробнице.

