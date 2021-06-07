Ученые узнали, почему блондинки имеют огромный успех у мужчин: исследование

У блондинок больше женских гормонов — эстрогенов, чем в темнокосых.

На днях отмечали Всемирный день блондинок. По официальной версии начали его отмечать американские женщины — адвокатки, которых коллеги-мужчины не воспринимали на равных и мешали их карьерному росту. Действительно ли цвет женских волос что-то решает и почему блондинки имеют огромный успех у мужчин, — говорилось 6 июня в сюжете ТСН.Тиждень.

Голливудские красавицы окончательно укоренили моду на светловолосых девушек и заставили миллионы женщин на планете променять полученные при рождении русые или каштановые волосы на желанный блонд.

Интересно, что у блондинок больше женских гормонов — эстрогенов, чем в темнокосых. Поэтому блондинки и имеют огромный успех у мужчин. А вот анекдоты о блондинках составляют зря. Ибо средний IQ блондинок и шатенок — одинаковый. И выше, чем у рыжих. А блондинка Шэрон Стоун вообще самая умная в Голливуде: имеет рекордные 154 балла как и Эйнштейн. Просто миф о якобы недалеком уме — блондинкам на руку.

Но за 200 лет люди со светлой шевелюрой исчезнут. Ген, отвечающий за светлый цвет волос — ослабевает. Доминирует черный. За последние 50 лет настоящих блондинок на планете стало почти втрое меньше. А вот желающих стать блондинкой — не уменьшается. Хотя ненатуральная блондинка — это часы жизни в салонах. Хотя это — дорого и есть риск совсем потерять волосы. Но желание быть яркой — побеждает.

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