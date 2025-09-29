- Дата публикации
Ученые воссоздали переворачивание магнитного поля Земли: как это звучало 41 тысячу лет назад
С помощью спутниковых данных и геологических свидетельств исследователи воссоздали «саундтрек» древнего катаклизма.
Международная группа исследователей воссоздала уникальный звук древней инверсии магнитного поля нашей планеты, произошедшей примерно 41 тысячелетие назад. Использовав данные спутников и следы, сохраненные в породах и ледниках, ученые создали тревожный аудиоряд, который дает возможность буквально услышать, как выглядел один из крупнейших катаклизмов в истории Земли.
Что произошло десятки тысяч лет назад
Магнитное поле формируется благодаря движению расплавленного железа и никеля в ядре планеты. Оно простирается далеко в космос и защищает Землю от солнечного излучения. Но этот защитный щит нестабилен: полюса постоянно смещаются, а иногда вообще меняются местами.
Именно такое событие, известное как «экскурс Лашамп», произошло около 41 тысячи лет назад. Свое название оно получило от французских лавовых отложений, в которых впервые обнаружили следы этой инверсии.
Как удалось «оживить» катаклизм
Специалисты из Технического университета Дании и Немецкого центра исследований геонаук использовали данные спутниковой миссии ESA Swarm и превратили изменения магнитного поля в звуки. Для этого они применили природные эффекты: треск древесины, удары камней, низкие вибрации. В результате появилась жуткая звуковая картина, демонстрирующая масштабность явления.
Последствия инверсии
Во время экскурса Лашампа сила магнитного поля упала до лишь 5% от современного уровня. Сам процесс переворота длился около 250 лет, а еще более четырех веков «щит» оставался ослабленным, восстановившись лишь до четверти своей привычной мощности.
Из-за этого в атмосферу проникало огромное количество космического излучения. Его следы сохранились в виде повышенного содержания изотопа бериллия-10 в ледниковых слоях и морских отложениях. Поток лучей повреждал озоновый слой и влиял на климат, что, вероятно, способствовало исчезновению австралийской мегафауны и заставляло древних людей прятаться в пещерах.
Ученая Санья Пановская подчеркивает: анализ таких экстремальных событий помогает понять, как будет вести себя Земля в будущем и какие риски несет космическая погода для современной цивилизации.
