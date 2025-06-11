Ученые впервые сняли на камеру неуловимое антарктическое существо: есть опубликованные фото

Редкий кальмар / © iflscience.com

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В ледяных просторах Южного океана произошло настоящее научное чудо : исследователи из Института океана Шмидта впервые в истории запечатлели живого редкого глубоководного кальмара Gonatus antarcticus .

Об этом сообщили Iflscience.

Этот неуловимый житель Антарктики до сих пор был известен только по мертвому остатку, попадавшему в сеть рыбаков, или по фрагментам, найденным в желудках морских хищников.

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Эта историческая встреча произошла на Рождество, по счастливому стечению обстоятельств. Научная экспедиция на борту судна RV Falkor (too) , исследовавшая море Ведделла, планировала запустить свой дистанционно управляемый аппарат (ROV SuBastian) в канун праздника. Однако большие льдины заставили отложить запуск, и именно эта задержка привела к невероятному событию.

"Какие были шансы? Мы не должны быть там, и точно не в этот момент", - удивленно прокомментировал Мануэль Новилло, научный сотрудник Института разнообразия и экологии животных.

Тайны глубин: новые детали о неизвестном виде

Видео, сделанное на глубине 2152 м, позволило ученым подробно рассмотреть кальмара. Хотя особь выглядела здоровой и активной, на ее мантии были видны свежие следы от присосок, а на щупальцах — царапины. Это свидетельствует о недавних стычках с другими обитателями глубин. В настоящее время возраст и пол этого «морского чудовища» остаются неизвестными, но эти кадры уже бесценный источник информации о таинственной жизни глубоководных созданий.

Экспедиция, организованная в рамках инициативы Schmidt Ocean Institute, National Geographic и Rolex Perpetual Planet, собирала данные о морских экосистемах и картографировала неизведанные участки дна Южного океана. Ожидается, что больше деталей об этой уникальной встрече будут представлены в будущем документальном фильме от National Geographic.

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Ранее сообщалось, что есть остров, куда не пускают людей . Только военные и избранные ученые вправе ступить на этот участок суши. Остров Кеймада-Гранди у побережья Бразилии официально закрыт для посетителей, ведь считается одним из самых опасных мест на планете.