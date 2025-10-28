Ученые впервые задокументировали охоту крыс на летучих мышей

Крыса / © Про Динамо Киев

Ученые впервые задокументировали активную охоту бурых крыс (Rattus norvegicus) на летучих мышей в городских зимовках в Северной Германии.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Global Ecology and Conservation.

Согласно данным исследования, наблюдения проводили на двух крупных местах зимовки летучих мышей — в районах Зегебергского и Люнебургского Калькбергов. С помощью инфракрасных камер и тепловизионных устройств исследователи зафиксировали крыс, которые нападали на летучих мышей как во время полета, так и после приземления.

В течение пяти недель ученые зарегистрировали более 30 попыток нападения и 13 подтвержденных случаев гибели летучих мышей, преимущественно видов Myotis daubentonii и Myotis nattereri.

«Это первое научно подтвержденное свидетельство систематического хищничества бурых крыс на летучих мышей в Европе. Полученные результаты демонстрируют высокую адаптивность грызунов и могут иметь существенное влияние на популяции летучих мышей в городских экосистемах», — отметил автор исследования Флориан Глоза-Рауш.

Ученые отмечают, что такое поведение может увеличивать риски передачи зоонозных патогенов, поскольку как крысы, так и летучие мыши являются резервуарами опасных вирусов.

Исследователи рекомендуют ввести целевые меры контроля популяции инвазивных грызунов в районах массовых зимовки летучих мышей, в частности ограничить доступ к пищевым отходам и потенциальным местам укрытия, а также модернизировать системы водоотведения.

Исследование проводили ученые из Института эволюционной экологии и поведения животных (Берлин) совместно со специалистами из Германии и Дании.

