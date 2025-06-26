Ученые выяснили, какой зеленый овощ самый полезный для здоровья

Сэндвич / © Архив

Переходя к здоровому питанию, многие выбирают шпинат, капусту или авокадо для сытости. Однако новое исследование Delish выделяет другой фаворит — кресс-салат, получивший в рейтинге зеленой диеты максимальные 100 баллов.

Об этом пишет Surrey Live.

Доцент Дженнифер Ди Нойя из Университета Уильяма Паттерсона объясняет: «Самые качественные продукты содержат больше питательных веществ на калорию». Этот критерий сделал кресс-салат безапелляционным лидером среди 10 видов зеленой листовой продукции.

Сравнение питательности:

Кресс-салат — 100 баллов

Китайская капуста — 91,99

Мангольд — 89,27

Свекольная ботва — 87,08

Шпинат — 83,33

В десятке также салат роман, петрушка, капуста с меньшими показателями.

Среди фруктов в рейтинге лидирует красный перец (41,26 балла), за ним тыква, помидор, лимон и клубника. В то же время сладкий картофель и грейпфрут заняли последние места.

Доктор Ди Нойя подчеркивает важность этого исследования: потребление продуктов с высоким показателем питательности связано со снижением риска хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых до некоторых форм рака. Рейтинг помогает сделать рацион очень полезным.

Возможно, время выбрать не простой сэндвич, а бутерброд с яйцом и кресс-салатом, чтобы получить максимум пользы с меньшей калорийностью.

