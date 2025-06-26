- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 14k
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые выяснили, какой зеленый овощ самый полезный для здоровья
Шпинат и капуста — популярные суперпродукты, но рейтинг полезности ставит во главу угла кресс-салат.
Переходя к здоровому питанию, многие выбирают шпинат, капусту или авокадо для сытости. Однако новое исследование Delish выделяет другой фаворит — кресс-салат, получивший в рейтинге зеленой диеты максимальные 100 баллов.
Об этом пишет Surrey Live.
Доцент Дженнифер Ди Нойя из Университета Уильяма Паттерсона объясняет: «Самые качественные продукты содержат больше питательных веществ на калорию». Этот критерий сделал кресс-салат безапелляционным лидером среди 10 видов зеленой листовой продукции.
Сравнение питательности:
Кресс-салат — 100 баллов
Китайская капуста — 91,99
Мангольд — 89,27
Свекольная ботва — 87,08
Шпинат — 83,33
В десятке также салат роман, петрушка, капуста с меньшими показателями.
Среди фруктов в рейтинге лидирует красный перец (41,26 балла), за ним тыква, помидор, лимон и клубника. В то же время сладкий картофель и грейпфрут заняли последние места.
Доктор Ди Нойя подчеркивает важность этого исследования: потребление продуктов с высоким показателем питательности связано со снижением риска хронических заболеваний — от сердечно-сосудистых до некоторых форм рака. Рейтинг помогает сделать рацион очень полезным.
Возможно, время выбрать не простой сэндвич, а бутерброд с яйцом и кресс-салатом, чтобы получить максимум пользы с меньшей калорийностью.
Напомним, климатические изменения влияют не только на экосистемы, но и вкусовые качества наших любимых напитков. Глобальное потепление уже сейчас изменяет химический состав ягод можжевельника — основного ингредиента джина.
Как отмечают ученые из Международного центра пивоварения и винокурения, погодные условия — в частности, уровень осадков и количество солнечного света — формируют так называемый «терруар» можжевельника. Это понятие уже давно известно в виноделии, однако теперь оно имеет значение и для джина.