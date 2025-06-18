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ТСН в социальных сетях

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Категория
Курьезы
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Ученые выяснили, когда мы стареем быстрее всего: два критических возрастных этапа

Исследователи обнаружили два пика старения в жизни человека — середина 40-х и начало 60-х годов.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Старение

Старение

Международная команда исследователей, возглавляемая учеными из Стэнфордского университета, установила, что старение человеческого организма не является равномерным процессом.

Об этом пишет Science Alert.

По данным, собранным в ходе масштабного молекулярного анализа, существуют два возрастных периода, когда тело претерпевает особо стремительные изменения — в среднем возрасте 44 и 60 лет.

«Мы не просто постепенно меняемся со временем — происходят кардинальные молекулярные оползни», — пояснил генетик Майкл Снайдер.

На первом пике — в середине 40-х — зафиксированы значительные изменения в метаболизме липидов, кофеина, алкоголя, а также в системах, связанных с сердцем, кожей и мышцами. Пик в начале 60-х включал скачки в метаболизме углеводов, функционировании почек, иммунной регуляции.

Эти данные могут объяснить, почему риск многих возрастных заболеваний, в частности Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний, возрастает не постепенно, а после определенного порога. Исследователи призывают к дальнейшим изучениям, поскольку результаты получены из ограниченной выборки людей в возрасте от 25 до 70 лет.

Напомним, все больше научных исследований предполагают, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана не только старением мозга, но и бактериальной инфекцией. Это может кардинально изменить подход к ее профилактике и лечению.

Исследовательская группа во главе с микробиологом Яном Потемпой из Университета Луисвилля выяснила, что инфекция, которая начинается в полости рта, может колонизировать мозг и стимулировать выработку бета-амилоида (Aβ) — белка, связывающегося с возникновением болезни.

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