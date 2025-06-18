Ученые выяснили, когда мы стареем быстрее всего: два критических возрастных этапа

Старение

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Международная команда исследователей, возглавляемая учеными из Стэнфордского университета, установила, что старение человеческого организма не является равномерным процессом.

Об этом пишет Science Alert.

По данным, собранным в ходе масштабного молекулярного анализа, существуют два возрастных периода, когда тело претерпевает особо стремительные изменения — в среднем возрасте 44 и 60 лет.

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«Мы не просто постепенно меняемся со временем — происходят кардинальные молекулярные оползни», — пояснил генетик Майкл Снайдер.

На первом пике — в середине 40-х — зафиксированы значительные изменения в метаболизме липидов, кофеина, алкоголя, а также в системах, связанных с сердцем, кожей и мышцами. Пик в начале 60-х включал скачки в метаболизме углеводов, функционировании почек, иммунной регуляции.

Эти данные могут объяснить, почему риск многих возрастных заболеваний, в частности Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний, возрастает не постепенно, а после определенного порога. Исследователи призывают к дальнейшим изучениям, поскольку результаты получены из ограниченной выборки людей в возрасте от 25 до 70 лет.

Напомним, все больше научных исследований предполагают, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана не только старением мозга, но и бактериальной инфекцией. Это может кардинально изменить подход к ее профилактике и лечению.

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Исследовательская группа во главе с микробиологом Яном Потемпой из Университета Луисвилля выяснила, что инфекция, которая начинается в полости рта, может колонизировать мозг и стимулировать выработку бета-амилоида (Aβ) — белка, связывающегося с возникновением болезни.