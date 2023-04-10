Ученые выяснили, почему коты реагируют на звук "пспспс"

Реакция домашних питомцев на этот звук может быть кардинально разной.

Исследователи уверены, что "пспспс" — не просто странное слово для котов, а шум, способный запустить глубоко укоренившуюся эволюционную реакцию.

Об этом пишет Inverse.

По словам ветеринара Чирла Бонка, этот звук привлекает наших любимцев, потому что кажется им знакомым и возбуждает любопытство. Он имеет частоту, позволяющую котам легко его распознать.

Сертифицированная дрессировщица кошек Молли ДеВос, также предполагает, что этот звук имитирует болтовню крыс, а потому настолько интересен для животных.

Однако, отмечают специалисты, реакция кошек на этот звук может быть кардинально разной — от страха до любопытства, ожидания удовлетворения и даже полного отсутствия реакции. Чтобы выяснить, как ваш питомец реагирует на этот звук, ученые советуют обратить внимание на язык тела питомцев.

Ранее эксперты по поведению котов из Университета Ноттингем Трент обнаружили, что наши любимцы действительно ненавидят, когда их гладят в направлении шерсти, вокруг ног, по бокам и у горла. Если ваш любимец все же позволяет вам затрагивать эти зоны, ученые считают, он терпит, надеясь, что он получит вознаграждение в виде пищи.

Первая медицинская помощь животным

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