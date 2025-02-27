Ученые выяснили, почему люди верят в привидения: дело не в интеллекте или психике

В отличие от распространенного представления, что вера в призраков может свидетельствовать о нехватке критического мышления или психических расстройств, исследователи доказали, что она является своеобразным механизмом преодоления стресса.

Британские ученые из Университета Манчестер Метрополитен и Ливерпульского университета Джона Мурса исследовали, что вера в призраков и сверхъестественные явления тесно связана с уровнем стресса. Оказалось, что люди, переживающие высокий уровень тревожности и испытывающие нехватку контроля над событиями, чаще склонны верить в потустороннее.

Об этом говорит Daily Mail.

В отличие от распространенного представления, что вера в призраков может свидетельствовать о нехватке критического мышления или психических расстройств, исследователи доказали, что она является своеобразным механизмом преодоления стресса.

Профессор парапсихологии Нил Дагналл объясняет: "Люди, верящие в сверхъестественное, склонны приписывать жизненные события внешним силам — духам, судьбам или высшим силам. Это создает иллюзию контроля, что помогает им легче переживать трудности".

Ученые опросили более 3 тысяч британцев, оценивая уровень их веры в паранормальный и личный уровень стресса. Выяснилось, что люди, верящие в привидений, в общем испытывают больше напряжения и имеют более низкие навыки борьбы со стрессовыми ситуациями.

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Также исследование сравнило веру в традиционные паранормальные явления (TPB), такие как духи или судьба, и интерес к так называемой "философии новой эры" (NAP), включающей астрологию, экстрасенсорику и энергетическое исцеление. Оказалось, что вера в TPB имеет четкую связь со стрессом, а вот интерес к мистическим практикам NAP такого влияния не показал.

"Хотя вера в паранормальное может оказывать эмоциональную поддержку и иллюзию объяснения событий, она также может ослаблять навыки реального решения проблем", — заключает профессор Дагналл.

Напротив, убеждения, связанные с личным влиянием на мир, такие как астрология или экстрасенсорика, не имеют такого эффекта и не усиливают стресс.

Профессор Дагналл объясняет: "Наши выводы указывают на то, что именно вера в привидения и подобные явления способствует повышению уровня стресса, а не наоборот". Другими словами, люди не начинают верить в потустороннее из-за стресса — вместо этого такие убеждения могут сами по себе усиливать чувство тревожности.

Впрочем, это не означает, что каждый, кто верит в привидений, автоматически более склонен к стрессу. Исследователи отмечают, что ключевую роль играет именно то, насколько человек верит во внешний контроль своей жизни.

Если человек воспринимает сверхъестественное как нечто управляющее его судьбой, это может усиливать тревожность и чувство беспомощности. "Вера в демонов или духов может быть проявлением потери контроля над собственной жизнью", — заключают ученые.