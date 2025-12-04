Ученые зафиксировали редкое мясоедное растение (фото)

В Австралии нашли ранее неизвестную мясоидную популяцию Drosera silvicola / © Associated Press

В Австралии ученые сделали находку, которая может иметь важное значение для сохранения уникальной флоры региона. Исследователи наткнулись на здоровую популяцию редкого хищного растения Drosera silvicola — карликовой росички, питающейся насекомыми.

Хищник среди растений

Drosera silvicola принадлежит к небольшой группе растений, способных переваривать насекомых с помощью специальных ферментов. Она компенсирует таким образом нехватку питательных веществ в почвах, где растет. Этот вид отличается яркими розовыми цветами и липкими щупальцами, служащими ловушкой для добычи.

Растение Drosera silvicola Фото Т4

Растение под угрозой

Долгое время ситуация с Drosera silvicola выглядела критически: ученым было известно только о двух небольших популяциях, обе в зонах активных горнодобывающих работ. Поэтому власти Западной Австралии придали виду наивысший приоритет охраны — уровень 1.

Чтобы найти новые места роста, Австралийская служба охраны дикой природы (AWC) отправилась в экспедицию в малоисследованные районы Ваджук.

Неожиданное открытие

После двух дней безуспешных поисков экспедиция совершила последний поворот в лесу Джарра — и там ученые увидели значительное количество цветущих росичек. Новая популяция расположена примерно в 70 км от ранее известных мест, а ее состояние исследователи описывают как замечательное.

Аспирант Университета Кертина Тило Александер Крюгер, специализирующийся на мясоедных растениях, признался, что увиденное стало для команды «полным шоком» и настоящей «победой для охраны природы».

Что значит новая находка

Хотя угроза исчезновения Drosera silvicola по-прежнему актуальна, открытие свидетельствует, что растение имеет больший потенциал выживания, чем предполагалось. Особую роль сыграли защищенные территории, в частности заповедник дикой природы Паруна, сохраняющий среду обитания многих редких растений.

Западная Австралия и без того является мировым центром хищных растений — только в этом регионе зарегистрировано более 150 видов. Новая находка лишь усиливает необходимость охраны местных экосистем.

