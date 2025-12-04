- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 306
- Время на прочтение
- 2 мин
Ученые зафиксировали редкое мясоедное растение (фото)
Исследователи обнаружили здоровую колонию хищной Drosera silvicola в дикой природе Австралии — растения, которое считали на пределе исчезновения.
В Австралии ученые сделали находку, которая может иметь важное значение для сохранения уникальной флоры региона. Исследователи наткнулись на здоровую популяцию редкого хищного растения Drosera silvicola — карликовой росички, питающейся насекомыми.
Об этом говорится в материале Т4.
Хищник среди растений
Drosera silvicola принадлежит к небольшой группе растений, способных переваривать насекомых с помощью специальных ферментов. Она компенсирует таким образом нехватку питательных веществ в почвах, где растет. Этот вид отличается яркими розовыми цветами и липкими щупальцами, служащими ловушкой для добычи.
Растение под угрозой
Долгое время ситуация с Drosera silvicola выглядела критически: ученым было известно только о двух небольших популяциях, обе в зонах активных горнодобывающих работ. Поэтому власти Западной Австралии придали виду наивысший приоритет охраны — уровень 1.
Чтобы найти новые места роста, Австралийская служба охраны дикой природы (AWC) отправилась в экспедицию в малоисследованные районы Ваджук.
Неожиданное открытие
После двух дней безуспешных поисков экспедиция совершила последний поворот в лесу Джарра — и там ученые увидели значительное количество цветущих росичек. Новая популяция расположена примерно в 70 км от ранее известных мест, а ее состояние исследователи описывают как замечательное.
Аспирант Университета Кертина Тило Александер Крюгер, специализирующийся на мясоедных растениях, признался, что увиденное стало для команды «полным шоком» и настоящей «победой для охраны природы».
Что значит новая находка
Хотя угроза исчезновения Drosera silvicola по-прежнему актуальна, открытие свидетельствует, что растение имеет больший потенциал выживания, чем предполагалось. Особую роль сыграли защищенные территории, в частности заповедник дикой природы Паруна, сохраняющий среду обитания многих редких растений.
Западная Австралия и без того является мировым центром хищных растений — только в этом регионе зарегистрировано более 150 видов. Новая находка лишь усиливает необходимость охраны местных экосистем.
Напомним, с наступлением холодов в Украине даже самые крепкие розы нуждаются в заботе. Если не подготовить их к зиме, растения можно потерять.