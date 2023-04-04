Ученые зафиксировали самую глубокую рыбу, которую когда-либо видели в мире: как она выглядит (фото)

Их желатиновые тела помогают им выжить в самых глубоких канавах мира.
У берегов Японии ученые запечатлели наиболее глубоководную рыбу. Она плавает на глубине 8336 м. Этот вид – это разновидность улиток рода Pseudoliparis.
Об этом сообщает издание Yahoo.
Предварительное наблюдение за рыбой было сделано на глубине 8178 м, южнее Тихого океана в Марианской впадине. Таким образом, это открытие побило рекорд на 158 метров.
Pseudoliparis был снят системой камер, прикрепленной к кадру, выпущенному из-за борта корабля. Для привлечения морских жителей в каркас добавили наживку.
Ихтиологи рассказывают, что существует более 300 видов Pseudoliparis , большинство из которых на самом деле являются мелководными существами и их можно найти в устьях рек, но определенная группа адаптировалась к жизни в холодных водах Арктики и Антарктики, а также — в условиях экстремального давления, которые существуют в глубочайших канавах мира. На глубине 8 км они ощущают более 80 мегапаскалов, что в 800 раз превышает давление на поверхности океана. Их желатиновые тела помогают им выжить.
Напомним, ирландец по имени Ойн О'Фоудхейген утверждает, что во время нового наблюдения "охотился" на камеры Лохнесское чудовище.
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