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Ученые зафиксировали самую глубокую рыбу, которую когда-либо видели в мире: как она выглядит (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ученые зафиксировали самую глубокую рыбу, которую когда-либо видели в мире: как она выглядит (фото)

Фото: pixabay.com

Их желатиновые тела помогают им выжить в самых глубоких канавах мира.

У берегов Японии ученые запечатлели наиболее глубоководную рыбу. Она плавает на глубине 8336 м. Этот вид – это разновидность улиток рода Pseudoliparis.

Об этом сообщает издание Yahoo.

Предварительное наблюдение за рыбой было сделано на глубине 8178 м, южнее Тихого океана в Марианской впадине. Таким образом, это открытие побило рекорд на 158 метров.

Pseudoliparis был снят системой камер, прикрепленной к кадру, выпущенному из-за борта корабля. Для привлечения морских жителей в каркас добавили наживку.

Ихтиологи рассказывают, что существует более 300 видов Pseudoliparis , большинство из которых на самом деле являются мелководными существами и их можно найти в устьях рек, но определенная группа адаптировалась к жизни в холодных водах Арктики и Антарктики, а также — в условиях экстремального давления, которые существуют в глубочайших канавах мира. На глубине 8 км они ощущают более 80 мегапаскалов, что в 800 раз превышает давление на поверхности океана. Их желатиновые тела помогают им выжить.

© Yahoo
Фото: Yahoo

Напомним, ирландец по имени Ойн О'Фоудхейген утверждает, что во время нового наблюдения "охотился" на камеры Лохнесское чудовище.

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Дата публикации
Просмотры
7099
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