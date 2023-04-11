Ученые заявили, что мужчины врут о длине своего полового члена и росте

Также они пришли к выводу, что многие мужчины верят в то, что "размер имеет значение".

Исследователи заявили, что мужчины врут о длине своего полового члена и росте.

Свои выводы они опубликовали в журнале Frontiers in Psychology, сообщает ladbible.com.

Также ученые приняли во внимание то, были бы участники честнее, если бы им платили больше.

"Все показатели самоотчета, кроме веса, постоянно оказывались выше среднего показателя по популяции (росту и размеру полового члена) или средней точки шкалы (атлетизм). Кроме того, пул участников, получивший более низкое денежное вознаграждение, продемонстрировал особенно сильное отклонение от среднего значение размера полового члена в популяции и значительно чаще сообщал, что размер их полового члена в эрегированном и вялом состоянии был больше заявленного. Эти результаты показывают, что исследования, основанные на самооценке мужчинами измерений определенных частей тела, следует интерпретировать с большой осторожностью, но более высокое денежное вознаграждение, пожалуй, несколько улучшает качество данных для таких измерений", — говорится в сообщении.

Они специально избрали "телесные маркеры", такие как рост, вес и размер полового члена, потому что они были "связаны с мужеством".

Исследователи изучили данные о психологии, стоящей за одержимостью некоторых людей размером полового члена, и пришли к выводу, что многие мужчины верят в "представление о том, что размер имеет значение".

Команда также подчеркнула, что мужчины часто используют преувеличенный рост на сайтах знакомств, чтобы повысить свои шансы на рынке брачных игр.

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"Эта работа вносит свой вклад в литературу не столько по поводу того, будут ли участники преувеличивать определенные мужские маркеры мужества, сколько по мере этого преувеличения", — говорится во поступлении к исследованию.

Они обнаружили, что средний размер полового члена, о котором сообщают сами исследователи, был на 21,1% выше среднего показателя населения Дании.

Ученые пришли к выводу: "Возможно, что мужчины в среднем склонны лгать о размере своего пениса, чем о росте или весе, учитывая, что пенис обычно скрыт и, следовательно, легче соврать, тогда как люди не могут легко скрыть свой рост, вес и форму тела".

Напомним, мужчина не смог накачать пресс и сделал пластическую операцию. Он поделился своим опытом после прохождения "абдоминального рельефирования", являющегося новым горячим трендом в косметологии среди мужчин.

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