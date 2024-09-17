Ученые заявили, что открыли "третье состояние" за пределами жизни и смерти

Исследовательская группа также намекает на "неисследованные границы", которые, в свою очередь, могут привести клетки животных в третье состояние.

Ученые заявили, что открыли так называемое "третье состояние" за пределами жизни и смерти, когда клетки мертвого организма продолжают функционировать после его смерти.

Об этом пишет mirror.co.uk

Свежее исследование, опубликованное в журнале Physiology под руководством профессора Питера Ноубла из Вашингтонского университета в Сиэтле и Алекса Пожиткова из Национального медицинского центра City of Hope в Дуарте, штат Калифорния.

Они обнаружили, что после смерти организма его клетки получают новые возможности, которых у них не было в течение своего жизненного цикла.

Если новые эксперименты также покажут, что они могут переходить в третье состояние, это может переосмыслить юридическую смерть, считают исследователи.

"Жизнь и смерть традиционно рассматриваются как противоположности. Но появление новых многоклеточных форм жизни из клеток мертвого организма вводит «третье состояние», которое лежит вне традиционных границ жизни и смерти. Определенные клетки - при обеспечении питательными веществами, кислородом, биоэлектричеством или биохимическими сигналами - обладают способностью превращаться в многоклеточные организмы с новыми функциями после смерти", - говорится в материале.

Команда провела обзор недавних исследований, которые изучали способность клеток существовать в новых формах после смерти организма.

Остается загадкой, как клетки функционируют в так называемом «третьем состоянии», но одно из возможных объяснений заключается в том, что существует скрытая система «электрических цепей», которые в конечном итоге реанимируют клетки.

Команда добавила: "Одна из гипотез заключается в том, что специализированные каналы и насосы, встроенные во внешние мембраны клеток, служат сложными электрическими цепями. Эти каналы и насосы генерируют электрические сигналы, которые позволяют клеткам общаться друг с другом и выполнять специфические функции, такие как рост и движение, формируя структуру организма, который они образуют".

На то, как клетки могут существовать в обманчивом «третьем состоянии», влияют несколько факторов, а именно: возраст, состояние здоровья, пол и видовая принадлежность. Исследовательская группа также намекает на "неисследованные границы", которые, в свою очередь, могут привести клетки животных в третье состояние.

"Это исследование имеет потенциал трансформировать регенеративную медицину, переосмыслить юридическое определение смерти и дать представление о физиологических границах жизни, параллельно с исследованиями в эмбриогенезе", - заключают авторы исследования.

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