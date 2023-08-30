Ученый целый год носил гигантскую маску птицы, чтобы обмануть пернатых: результат эксперимента (фото)

Японский ученый, изучающий язык птиц, целый год носил на голове гигантскую птичью маску, чтобы обмануть синиц и позволить ему приблизиться к ним.

Об этом пишет Oddity Central.

Доцент Токийского университета Тошитака Судзуки недавно поделился на X, платформе ранее известной как Twitter, фотографией человека с гигантской птичьей головой. Оказывается, на снимке, сделанном где-то в лесах, снят коллега-ученый, решивший носить "маскировку" круглый год, чтобы подобраться ближе к гнезду больших синиц, не вызвав при этом сигналов бедствия.

재작년부터 함께 연구하고 있는 연구원.시주우카라에 경계되지 않도록 배려 한 결과 — 鈴木俊貴 Toshitaka Suzuki (@toshitaka_szk) August 22, 2023

Орнитологи и эксперты по поведению птиц заметили, что некоторые виды птиц способны запоминать человеческие лица и прекращают свое обычное щебетание, чтобы выдавать предупреждающие сигналы всякий раз, когда видят приближение этих особей. Попав в черный список синиц, японский ученый решил замаскироваться под гигантскую птицу, чтобы приблизиться к ним и изучить их щебетание.

В какой-то момент неназванному ученому, проводящему исследования поведения и эволюционной химии летучих мышей и птиц, пришлось подойти к гнезду синиц и взвесить их птенцов, и с тех пор птицы перешли от обычного щебетания к характерному предупредительному сигналу. Он звучал всякий раз, когда они его замечали. Поэтому мужчине было трудно проводить исследования их языка и ему пришла в голову идея маскировки.

По словам профессора Судзуки, его коллега носил маскировку круглый год, но его эксперимент закончился неудачей. Каждый раз, когда большие синицы замечали его приближение, они начинали издавать крики. Результат был таким же, когда мужчина наконец-то достал головной убор и попытался приблизиться к гнезду.

Напомним, японка стала чемпионкой мира по игре на воображаемой гитаре. В Сети показали видео ее выступления.

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