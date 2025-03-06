Ученый из Гарварда привел математическое доказательство существования Бога

Асимметрия между материей и антиматерией во Вселенной интерпретируется как признак преднамеренного замысла.

Астрофизик Гарвардского университета, аэрокосмический инженер Вилли Сун считает, что физические законы и условия Вселенной точно настроены для существования жизни, поэтому очень маловероятно, чтобы это произошло случайно.

Об этом сообщает Daily Mail.

В качестве примера ученый приводит математическое предсказание существования антиматерии, которое сделал в 1928 году профессор Кембриджа Пол Дирак.

Этот ученый работал над тем, чтобы понять, почему некоторые частицы могут двигаться быстрее скорости света. В то время были уравнения для медленных электронов, но субатомные частицы оставались загадкой.

Также читайте Старинное пророчество из Ватикана: Судный день 2027 года и связь с болезнью Папы Франциска

Профессор Дирак соединил знаменитое уравнение E=mc2 Альберта Эйнштейна с уравнением Шредингера по квантовой механике. Формула Эйнштейна обнаружила, что имеющий массу объект не может двигаться со скоростью света, тогда как другая формула предполагает вероятность пребывания частицы в определенном месте в определенное время.

Первоначальное решение не сработало, поэтому Дирак добавил дополнительный тип электрона с отрицательной энергией. Результат озадачил научное сообщество, добавив новую тайну. Но отрицательно заряженный электрон сделал решение столь простым и элегантным, что Дирак понял, что это правда.

Менее чем через десять лет наблюдения за космическими лучами в верхних слоях атмосферы обнаружили первые частицы антиматерии, подтвердив гипотезу Дирака.

Впоследствии профессор Дирак описал Бога как математика очень высокого уровня. "Кажется, одной из фундаментальных особенностей природы является то, что фундаментальные физические законы описываются в терминах математической теории великой красоты и силы, для понимания которой требуется достаточно высокий уровень математики", — писал он.

Антиматерия и материя образовались вместе после Большого взрыва, но во Вселенной антиматерии меньше. Антиматерия имеет противоположный заряд к материи, поэтому, будь они равными, они бы компенсировали друг друга.

Собственно, эта асимметрия между материей и антиматерией во Вселенной интерпретируется как признак умышленного замысла.

Напомним, британские ученые из Университета Манчестер Метрополитен и Ливерпульского университета Джона Мурса исследовали, что вера в привидения и сверхъестественные явления тесно связана с уровнем стресса. Оказалось, что люди, переживающие высокий уровень тревожности и испытывающие нехватку контроля над событиями, чаще склонны верить в потустороннее.

Читайте также: