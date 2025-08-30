Ученый обвинил бога в создании первого фейка: неожиданная версия мифа о Всемирном потопе

Миф о Всемирном потопе можно считать первым примером манипуляции людьми с помощью фейков

Знаете ли вы, что, возможно, самый древний в истории человечества пример «фейковых новостей» происходит не из современной медиаэпохи, а из глубокой древности, и их творцом был… бог? Доктор Мартин Уортингтон из Кембридского университета выдвинул смелую гипотезу, в которой утверждает, что вавилонский бог Эа использовал игру слов, чтобы обманом заставить человечество построить ковчег, а затем обрек его на гибель, устроив Всемирный потоп . Это открытие проливает новый свет на известный миф, который, вероятно, вдохновил библейскую историю о ковчеге Ноя.

Об этой удивительной версии мифа говорится в публикации IFLScience.

Доктор Уортингтон, историк, специализирующийся на вавилонской, ассирийской и шумерской грамматике, провел повторный анализ девятистрочного текста, сохраненного на древних глиняных табличках, являющихся частью «Эпоса о Гильгамеше».

Божественный обман: «Семья» или «7 Я»

Миф о потопе, с которым большинство из нас знакомы, — это, вероятно, история о Ноевом ковчеге. Однако это далеко не единственный рассказ о великом потопе, посланном божеством для уничтожения цивилизации. Согласно одному из ранних мифов, вавилонский бог Эа наслал потоп, уничтоживший все человечество, за исключением мужчины, по имени Ута-напиште и его семьи, безнапасно спрятавшихся в ковчеге, полном животных, тогда как все остальные утонули.

Считается, что именно вавилонская история, отчеканенная на 3000-летних глиняных табличках, вдохновила библейскую Книгу Бытия.

Однако, как утверждает доктор Уортингтон в своей книге «Двозначность в потопе Гильгамеша», библейский рассказ и вавилонская история отличаются способом загрузки ковчега. Он утверждает, что вавилонский народ был обманут богом Эа, заставившим их построить ковчег.

«Эа обманывает человечество путем распространения фейковых новостей. Он приказывает вавилонскому "Ною" обещать своему народу, что еда будет сыпаться с неба, если они помогут ему построить ковчег», - объяснил Уортингтон.

Ключевой момент обмана заключался в игре слов.

«Чего люди не отдают себе отчета, так это того, что девятистрочное сообщение Эа — это обман: это последовательность звуков, которые можно понять совершенно по-разному, как, например, слова «семья» и «семь Я».

Эти слова звучат одинаково и даже пишутся почти одинаково, но имеют совершенно разные значения. Так же и послание бога Эа имело двойное содержание.

Смертельная игра слов

Центральным элементом обмана являются две строки, которые можно интерпретировать несколькими способами: ina šēr (-)kukkī и ina lilâti ušaznanakkunūši šamūt kibāti.

Положительная интерпретация, по словам Уортингтона, говорила людям, что: «на рассвете будут кукку-пирожные, а вечером он прольет на вас дождь из пшеницы».

Однако та же фраза имеет по крайней мере два отрицательных значения. Уортингтон предполагает, что ее также можно было интерпретировать как:

«С помощью заклинаний, с помощью ветряных демонов он прольет на вас дождь, обильный как зерна пшеницы»

«На рассвете он прольет на вас тьму, потом в эти предвечерние сумерки он прольет на вас дождь, обильный как зерна пшеницы»

По сути, люди в мифе, похоже, столкнулись с буквальным сценарием «пирог или смерть», где один из вариантов интерпретации является очевидным благом (пирог, или «дождь из пирожных»), а другой — смертью (сильным дождем, «обильным, как пшеница», что приведет к потопу и гибели).

И люди, не разобравшись в скрытом смысле, выбрали «пирог» и радостно принялись помогать строить ковчег, думая, что получат вознаграждение. А после того, как ковчег был загружен животными, они получили «вознаграждение» за свои усилия — Всемирный потоп.

«Эа, очевидно, искусный словесник, способный сжать несколько одновременных значений в одно двусмысленное высказывание», — сказал Уортингтон.

По сути это каламбур, следствием неправильной интерпретации которого стала смерть всего человечества, кроме одной семьи.

Кроме очевидных сходств в рассказах, бог мифа о Гильгамеше имел иные мотивы, чем библейский бог.

«Вавилонские боги выживают только потому, что люди их кормят. Если бы человечество было уничтожено, боги умерли бы от голода. Бог Эа манипулирует языком и вводит людей в заблуждение, чтобы они исполнили его волю, потому что это служит его корыстным интересам. Современных параллелей легион!», — заметил Уортингтон.

Таким образом, миф о Всемирном потопе, возможно, не просто история о божественной каре, но и древнейшее свидетельство того, как манипуляция информацией и игра словами может иметь фатальные последствия.

