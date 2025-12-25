- Дата публикации
Ученый показал иллюзию, которая путает зрение: проверьте, что видите вы
Вирусная иллюзия с «разноцветными» глазами взорвала TikTok.
Мир видел немало оптических головоломок — от скрытой сигары в кирпичной кладке до легендарного «сине-золотого» платья. Однако новая иллюзия, которой поделился биолог и ведущий BBC доктор Дин Джексон, заставила пользователей сети массово сомневаться в собственном зрении.
Об этом сообщает Daily mail.
Серый или цветной?
В своем TikTok-канале ученый продемонстрировал рисунок лица девушки, разделенный пополам красным и синим фильтрами. Зрителям кажется, что ее глаза имеют совершенно разные цвета (например, голубой и желтоватый). Однако доктор Джексон ошеломил заявлением: оба глаза действительно одинакового серого цвета.
Наш мозг пытается быть «слишком умным». Он анализирует цветовой фон как внешние фильтры и автоматически корректирует цвет объектов под ними, пытаясь угадать их реальный оттенок.
«Ваш мозг воспринимает фон как два отдельных фильтра и хитро рассчитывает, какими должны быть глаза под ними. На самом деле, оба глаза имеют идентичный оттенок серого, но мозг подсказывает вам другое», — объясняет биолог.
Чтобы доказать это, исследователь положил на изображение серые полосы того же оттенка, что и глаза — и иллюзия мгновенно исчезла, подтверждая его слова.
Реакция соцсетей
Видео собрало сотни комментариев от озадаченных пользователей. Люди признаются, что чувствуют себя обманутыми собственным организмом:
«Я видел голубой и желтый глаз! Теперь мне трудно доверять собственному мозгу!
«Мой мозг мне не друг, он постоянно меня разыгрывает».
«Они не серые! Бляха, как это возможно?
