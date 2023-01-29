Учитель бросил работу и начал зарабатывать втрое больше: чем он занимается

После того, как мужчина понял, что прогулки с собаками приносят ему больше денег, чем учительство, он оставил работу.

Бывший учитель из Нью-Йорка Майкл Джозефс, ранее зарабатывавший менее 40 тыс. долларов в год (размер зарплаты ниже средней в США. – Ред.), теперь зарабатывает шестизначные цифры на своей новой работе выгульщика собак.

Об этом пишет The New York Post.

Казалось бы, скромная работа позволила 34-летнему бывшему жителю Бруклина купить собственный дом в Миддлтауне, штат Нью-Джерси, где он сейчас живет, и новую машину. Он также заработал средства, чтобы свозить свою семью во "Всемирный центр отдыха Уолта Диснея" и отложил 10 000 долларов в фонд колледжа для своего 18-месячного ребенка.

В начале 2019 года мужчина начал выгуливать собак, чтобы подзаработать. Одновременно Джозефс работал учителем по особым потребностям в частной школе.

После того, как мужчина понял, что прогулки с собаками приносят ему больше денег, чем учительство, он оставил работу и в июле 2019 года открыл собственный бизнес под названием Parkside Pups. У бывшего учителя Нью-Йорка были десятки клиентов, плативших Джозефсу около 20 долларов за 30-минутную прогулку.

По данным New York Post, в прошлом году мужчине удалось заработать около 120 тысяч долларов.

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Начинающий предприниматель рассказывал, что его бизнес столкнулся с проблемами в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Однако бизнес быстро возобновился после того, как жители Нью-Йорка вернулись в привычную жизнь. Джозефс также рассказал, что планирует расширить свое предприятие, создав мобильное приложение и наняв больше сотрудников. Сейчас у него пять штатных работников, а также разные независимые подрядчики, обслуживающие десятки собак.

Состоятельные клиенты регулярно предлагают ему свои поместья для отдыха. Майкл признается, что скучает по работе со своими учениками, но любит свободу быть на улице со своими четырехлапыми питомцами.