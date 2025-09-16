Учитель занимался сексом со своей ученицей: девушка шокировала признанием

Учитель спал со своей ученицей / © Unsplash

В Великобритании наказали учителя, который занимался сексом со своей ученицей. Также он возил подростков в паб.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Том Филд, который почти два десятилетия преподавал в Урсулинском колледже в Вестгейт-он-Си, признался, что спал со школьницей на следующий день после ее выпускного экзамена.

Комиссия Агентства по регулированию деятельности учителей заслушала показания о том, как 46-летний мужчина отвез учеников в паб, впоследствии он доставил их домой, а затем намеренно оставил подростка напоследок, чтобы сказать ей, что «хотел бы заняться с ней сексом».

На следующий день учитель отвез подростка к своему дому.

Как только пара оказалась внутри помещения, Филд повел ученицу наверх и вступил с ней в половой контакт, как сообщила комиссия Агентства по регулированию деятельности учителей. Позже ученица рассказала властям: «Я никогда не отказывалась, но чувствовала, что это неправильно».

Через несколько дней учитель договорился о новой встрече со школьницей, забрав ее из дома. Он взял больничный на работе и отвез девушку к себе домой, чтобы посмотреть фильм, после чего вступил с ней в половой контакт.

Впоследствии подросток доверилась одному из сотрудников школы. Во время разговора учитель признал, что у него был секс со школьницей.

Комиссия пришла к выводу, что его действия были «сексуально мотивированными» и явно злоупотребляли его ролью учителя.

Во время заседания специальной комиссии учитель сначала заявлял, что ему стыдно, однако впоследствии он обвинял девушку, что «это она его преследовала». Комиссия признала педагога виновным и его уволили с работы.