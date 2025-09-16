- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 1200
- Время на прочтение
- 2 мин
Учитель занимался сексом со своей ученицей: девушка шокировала признанием
Учитель предложил школьнице заниматься с ним сексом.
В Великобритании наказали учителя, который занимался сексом со своей ученицей. Также он возил подростков в паб.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Том Филд, который почти два десятилетия преподавал в Урсулинском колледже в Вестгейт-он-Си, признался, что спал со школьницей на следующий день после ее выпускного экзамена.
Комиссия Агентства по регулированию деятельности учителей заслушала показания о том, как 46-летний мужчина отвез учеников в паб, впоследствии он доставил их домой, а затем намеренно оставил подростка напоследок, чтобы сказать ей, что «хотел бы заняться с ней сексом».
На следующий день учитель отвез подростка к своему дому.
Как только пара оказалась внутри помещения, Филд повел ученицу наверх и вступил с ней в половой контакт, как сообщила комиссия Агентства по регулированию деятельности учителей. Позже ученица рассказала властям: «Я никогда не отказывалась, но чувствовала, что это неправильно».
Через несколько дней учитель договорился о новой встрече со школьницей, забрав ее из дома. Он взял больничный на работе и отвез девушку к себе домой, чтобы посмотреть фильм, после чего вступил с ней в половой контакт.
Впоследствии подросток доверилась одному из сотрудников школы. Во время разговора учитель признал, что у него был секс со школьницей.
Комиссия пришла к выводу, что его действия были «сексуально мотивированными» и явно злоупотребляли его ролью учителя.
Во время заседания специальной комиссии учитель сначала заявлял, что ему стыдно, однако впоследствии он обвинял девушку, что «это она его преследовала». Комиссия признала педагога виновным и его уволили с работы.