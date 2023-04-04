Учительница хвасталась сексуальной жизнью перед учениками и называла их "долб**бами"

Женщина неоднократно ругалась, называя учеников "дебилами", "сволочами", "долб**бами" и "суками".
В Великобритании школьная учительница хвасталась своей сексуальной жизнью перед учениками и неоднократно материлась на них.
Об этом пишет walesonline.co.uk.
Сообщается, что 40-летняя Джулия Уилер, работавшая учительницей английского языка в школе Пенко в Бридженде, Уэльс, была пренебрежительной по отношению к ученикам. В частности, она называла детей "еб**ыми дебилами", "сволочами", "долб**бами" и "суками". Также она делилась подробностями сексуальной жизни с "другом-льготником".
Слушание совета о персонале в сфере образования (EWC) постановило, что это происходило в период с января по май в 2021 году.
Также женщина доводила школьников до слез: "Она так кричала на меня, что я плакала".
Член комитета Стив Пауелл сказал во время слушаний: "Госпожа Уилер была профессионалкой и должна осознавать важность надлежащего общения с учениками и свою ответственность как образец для подражания. Ее поведение продемонстрировало "преднамеренное и безрассудное пренебрежение" к ученикам и коллегам и оказало "непосредственное влияние" учащихся".
По его словам, Уилер не извинилась за свое поведение и не продемонстрировала, что может соблюдать правила безопасности.
В результате Джулии запретили преподавать всего на два года. Впоследствии ей будет позволено вернуться к преподавательской деятельности.
Напомним, в США учительница соблазнила сына своих друзей и занялась с ним сексом. Ей выдвинули обвинения.
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