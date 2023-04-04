Учительница хвасталась сексуальной жизнью перед учениками и называла их "долб**бами"

В Великобритании школьная учительница хвасталась своей сексуальной жизнью перед учениками и неоднократно материлась на них.

Об этом пишет walesonline.co.uk.

Сообщается, что 40-летняя Джулия Уилер, работавшая учительницей английского языка в школе Пенко в Бридженде, Уэльс, была пренебрежительной по отношению к ученикам. В частности, она называла детей "еб**ыми дебилами", "сволочами", "долб**бами" и "суками". Также она делилась подробностями сексуальной жизни с "другом-льготником".

Слушание совета о персонале в сфере образования (EWC) постановило, что это происходило в период с января по май в 2021 году.

Также женщина доводила школьников до слез: "Она так кричала на меня, что я плакала".

Член комитета Стив Пауелл сказал во время слушаний: "Госпожа Уилер была профессионалкой и должна осознавать важность надлежащего общения с учениками и свою ответственность как образец для подражания. Ее поведение продемонстрировало "преднамеренное и безрассудное пренебрежение" к ученикам и коллегам и оказало "непосредственное влияние" учащихся".

По его словам, Уилер не извинилась за свое поведение и не продемонстрировала, что может соблюдать правила безопасности.

В результате Джулии запретили преподавать всего на два года. Впоследствии ей будет позволено вернуться к преподавательской деятельности.

Напомним, в США учительница соблазнила сына своих друзей и занялась с ним сексом. Ей выдвинули обвинения.

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