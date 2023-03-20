Учительница истории присылала ученику "агрессивно сексуальные" сообщения: чем все закончилось

Учительница, которая встречалась с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, получила запрет на преподавание после того, как посылала ученику "агрессивно сексуальные" сообщения.

Сообщается, что 46-летняя преподавательница истории и географии в гимназии Колитон в Эксетере в Великобритании Линдси Бауер "предлагала организовать личные встречи, флиртовала и общалась с учеником вне школы без уважительных причин".

Об этом пишет thesun.co.uk.

Кстати, Линдси разведена и воспитывает троих детей. Она призналась, что злоупотребляла своим положением, "поощряя ученика в деятельности, которая считается сексуальной". Впрочем, физического контакта у учительницы с учеником не было.

Фото: thesun.co.uk

Также Бауер извинилась за свое поведение, объяснив это тем, что сложно переживала развод с мужем.

"Я никогда не стремилась быть в этой ситуации. На самом деле ничего физически не произошло. Я была чрезвычайно уязвима, переживала очень сложный развод и другие огромные проблемы одновременно", — объяснила она.

Комиссия Агентства по вопросам образования запретила Линдсе преподавать в течение пяти лет.

Заметим, Бауер познакомился с королевскими супругами в 2016 году во время официального визита в Треско.

Напомним, в Великобритании 21-летняя девушка не захотела поступать в университет и теперь исполняет странные просьбы мужчин. Родственники девушки не одобряют ее работу.

Читайте также: