Учительница называет себя кошкой, шипит на учеников и лижет им руки – фото

Родители выразили обеспокоенность учительницей средней школы в Квинсленде, Австралия, которая, как сообщается, называет себя кошкой, шипит на учеников и лижет им руки на уроках.

Об этом пишет New York Post.

Учительница, работающая в государственной средней школе Марсден в Логан-Сити, просила учеников называть ее "Мисс Мурр", о чем многие родители заявили в социальных сетях.

Она одевает на уроки кошачьи уши и бейджик со словом "мурлыканье".

"Она... заставляет детей называть ее Мисс Мурр, кричит и шипит, когда они не слушаются", — утверждает один из родителей в комментариях на Facebook. "Она сидит в классе и лижет руки. Это совершенно отвратительно. С этим надо что-то делать".

Учительница называет себя кошкой / Фото: The Courier-Mail

Со своей стороны, другая мама утверждает, что учительница "заставила" ее дочь "мурлыкать за леденец".

Напомним, украинка стала учительницей в США и ошеломила своей зарплатой за час. Также она дополнительно занимает должность воспитательницы в детском саду.

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