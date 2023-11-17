Учительница озадачила, что укладывает своего сына спать в школьной форме: зачем она это делает

Женщина рассказала, что каждую ночь укладывает сына спать в школьной форме, чтобы утро проходило гладко.

Рейчел сама работает учительницей и часто использует свой аккаунт в TikTok, чтобы делиться полезными советами и рекомендациями с другими родителями.

Одетая в розовую футболку и джинсовый комбинезон с распущенными волосами, она объяснила: "Я одеваю своего маленького мальчика в школу вечером".

Она сказала, что он одевает "красивую новую рубашку" вместе со спортивными брюками, которые "очень удобны". "Потом, когда он просыпается, мы просто одеваем кроссовки", – продолжила она.

Рейчел / Фото: скриншот с видео

Рейчел сказала, что когда-то она действительно научит своего сына просыпаться и собираться в школу с утра.

"Но я не могу сделать это прямо сейчас, и это нормально, я стараюсь, как и вы", — пояснила она.

Пользователи были озадачены таким лайфхаком.

Вы ошибаетесь… Это неправильно

Но тогда он весь помят и потный. Чтобы одеться, нужно всего 5 минут

Отвечая на эти комментарии, она написала: "Он купается перед сном, ночью не потеет. Если бы это произошло, мы бы взяли новую одежду. Проблем с мятой одеждой не было".

Впрочем, были пользователи, поддержавшие ее способ:

Моя 13-летняя дочь делает это. Она говорит, что ненавидит снимать теплую одежду по утрам

Так приятно узнать, что я не единственный

Напомним, в итальянской деревне впервые за 30 лет родился ребенок. Теперь в населенном пункте проживает 26 человек.

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