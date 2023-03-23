Учительница присылала ученику свои обнаженные фото: чем все закончилось

Парень рассказал, что он тоже ночевал у своей учительницы, где они разговаривали на тему секса.

В США арестовали 41-летнюю учительницу, которая обменивалась с 17-летним учеником интимными фото.

Об этом пишет Fox-24.

41-летняя Хиди Лианн Оливер была арестована 16 марта и обвинена в распространении, хранении или просмотре материалов с изображением откровенно сексуального поведения с участием ребенка. Ее поместили в тюрьму округа Кроуфорд и отпустили под залог в 100 000 долларов.

Учительница средней школы Малберри обменивалась со своим 17-летним учеником откровенными фото. Парень подтвердил это во время судебного заседания. Он добавил, что в январе провел ночь у нее дома.

Ученик не сказал, что между ними был сексуальный контакт, но сообщил следователям, что они договорились встретиться позже, чтобы вступить в половую связь.

Учительница призналась, что получила от несовершеннолетней жертвы "по меньшей мере две картинки". Она также рассказала, что он ночевал у нее дома, и что у них был разговор "сексуального характера". Она также подтвердила, что посылала ему свои фотографии/

После этого учительницу арестовали.

Напомним, в Индии 41-летний мужчина хотел поразить любимую во время секса и случайно скончался. Оказалось, что он принял вдвое большую дозу виагры, чем это можно делать.

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