Учительница позволяет ученикам ходить в туалет только трижды в месяц и выдала им специальные билеты

Она нарвалась на критику.

Учительницу обвиняют в жестокой и необычной политике, согласно которой она позволяет своим ученикам пользоваться туалетом всего три раза в месяц.

Об этом пишет nypost.com.

Сообщается, что преподавательница раздала школьникам записки с правилами. Одну из них опубликовали на Reddit.

Согласно сообщению, школьникам, получившим "билет в туалет", выделялось "три билета в месяц", которые они должны были сдавать всякий раз, когда пользовались туалетом.

В рекомендации говорилось, что выход из класса без разрешения "автоматически использует" одну из этих туалетных карточек.

Билет в туалет / Фото: reddit

Тем временем учительница будет проверять имя пользователя туалета и следить за тем, как долго он отсутствует.

"Вы не можете использовать билет другого одноклассника, и эти билеты не переносятся", – предупреждается в записке.

Пользователей сильно разозлили варварские правила преподавательницы. Также юзеры поделились схожими школьными воспоминаниями.

Во втором классе моя учительница просто ненавидела меня. Однажды я помочился прямо в штаны, потому что она не позволила мне сходить в туалет. Потом, когда моя очень злая мама пришла в школу, она попыталась сказать ей, что я сделал это специально, чтобы мешать

В третьем классе у меня была учительница, которая меня так ненавидела, что даже когда я ждал, чтобы сходить в туалет (в него была очередь), она позволяла любому пройти передо мной. Недавно этим летом я попал в больницу с запором. Если кому-то нужен совет, просто идите в туалет. Лучше извиниться, чем просить разрешения

Много лет назад, когда я был подростком, парень из моего класса попросился в туалет на математике, но получил отказ. Он воспринял это не очень хорошо, и в результате вышел к началу класса и помочился в корзину для мусора рядом со столом учителя, на глазах у всех

Напомним, в польской школе во время урока рюкзак начал двигаться и взорвался. Оказалось, что взорвался мобильный телефон.

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