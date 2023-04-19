Учительница сняла видео, как мастурбировала вибратором в классе с открытой дверью

Имя преподавательницы, вызвавшей скандал, пока что неизвестно.

В Великобритании учительница записала секс-видео, на котором она мастурбировала в одной начальной школе в Рондда-Сайнон-Тафи и в другой в Кардиффе.

Об этом пишет Wales Online.

Один ролик она сняла в классе, когда дверь в коридор была открыта. "Хорошо, дверь открыта. В этот момент может войти любой", — хвасталась она.

"Я в школьном туалете. Там только один туалет для персонала, поэтому кто-то, вероятно, войдет", — сказала она в другом клипе, прежде чем снимать себя.

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Журналисты издания, видевшие откровенные видео, рассказали, что в одном из них четко слышен шум игравших детей, пока учительница совершала половой акт.

В настоящее время начато расследование.

Со своей стороны школа и совет Кардиффа заявили в совместном заявлении: "Ни дети, ни какие-либо другие лица не были замешаны в инциденте, о котором сообщалось. Поскольку расследование продолжается, сейчас нецелесообразно давать дополнительные комментарии". Такое же заявление предоставили представители совета Рондда-Сайнон-Тафф.

Полиция Южного Уэльса заявила, что ей "известно о сообщении о подозрительном поведении". Представитель сил отметил: "Дело расследуется, никаких уголовных преступлений обнаружено не было, и теперь оно передано в Совет по кадрам образования".

Совет по кадрам в сфере образования заявил, что не может комментировать частные случаи.

Напомним, в США учительница в парке занималась сексом с 14-летним учеником. Это продолжалось почти год.

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