Учительница соблазнила сына своих друзей и занялась с ним сексом

На прошлой неделе Кира МакГлинн появилась в полиции Портленда, США после того, как были изданы приказы на ее арест за половое злоупотребление несовершеннолетним лицом и препятствование свидетелю или потерпевшему.

Об этом пишет wabi.tv.

Офис шерифа округа Камберленд сообщил, что расследование началось в феврале, когда 42-летняя женщина была обвинена в половом контакте с подростком.

Позже расследователи узнали, что МакГлинн также просила потерпевшего изменить свидетельство ее поведения. Чиновники утверждают, что МакГлинн знала потерпевшего.

Фото: wabi.tv

В начале расследования офис шерифа узнал, что МакГлинн работала учительницей на замену в MSAD 6. Работая со школьным округом, детективы установили, что ни одно из обвинений не имеет отношения к школьной собственности, и роль МакГлинна как учителя на замену не привела к указанным случаям полового насилия.

В заявлении офиса шерифа говорится, что на данный момент другие потерпевшие не идентифицированы.

Макглинн была доставлена в тюрьму округа Камберленд, где она заплатила залог в размере 2500 долларов наличными. Ей запрещен какой-либо контакт с потерпевшим и ей должны предъявить обвинения в Объединенном суде округа Камберленд 10 мая.

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